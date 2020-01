Sapore zen: crea il tuo angolo verde nel bagno

La vegetazione, nelle sue tonalità giallo verdi, simboleggiano la natura in tutto il suo splendore. Fresco, reale, vivo e lussureggiante e rilassante. La sala da bagno assume quest’essenza e ricreare corner vegetali, conferirà a questa stanza un sapore olistico. Vediamo come allestire e quali piante scegliere.

Perché i bagni sono luoghi adatti per le piante?

Il motivo per cui la maggior parte dei bagni, presenta un ambiente così buono per le piante, è l'umidità. Le docce frequenti, forniranno il caldo umido adatto a farle prosperare. Queste piante, sono anche abituate alla luce solare bassa o indiretta, quindi saranno in grado di far fronte a un bagno più piccolo, privo una grande finestra.

Depurano l'aria

Alcune piante, non solo hanno un bell'aspetto, ma miglioreranno attivamente la purezza dell'aria nel tuo bagno. Le piante, possono aiutare a ridurre la muffa causata dall'umidità in eccesso e donare una boccata d'aria fresca.

Quali sono le piante adatte?

Di seguito, una carrellata di piante adatte alla tua sala da bagno:

Piante ad aria

Con una manutenzione minima quanto una pianta d'appartamento, le piante ad aria cresceranno usando solo l'umidità del tuo bagno e non richiedono nemmeno l'irrigazione. Provenienti dal Sud America, basta semplicemente disseminare alcune di queste bellissime piante piccole nel tuo bagno e lasciare che esprimano immediatamente un’estetica pienamente esotica.

Piante ragno

Resilienti e belle, le piante ragno sono un classico del genere pianta d'appartamento, perché è quasi impossibili ucciderle. Le piante ragno, richiedono solo un po’ di luce solare diretta, contribuiranno a un'aria più pulita e sono sicure per gli animali domestici: un ottimo tuttofare.

Felce

La felce, è una scelta perfetta per qualsiasi parte della casa - non richiedono sole abbondante e hanno solo bisogno di annaffiature poco frequenti - e crescerà bene in bagno. Le felci, sono una scelta duratura e conveniente e il caldo e l'umidità frequenti della doccia, daranno loro le condizioni simili alla foresta pluviale che amano.

Bambù

Non solo buone per i panda! Il bambù, è perfetto per un bagno, anche per i bagni più piccoli, perché richiede pochissima luce per crescere ed avere l’ habitat ideale. Il bambù, cresce molto rapidamente, il che è fantastico se sei ansioso di aggiungere un po' di verde al tuo spazio, richiederà uno sfoltimento periodico o finirai per ritrovarti una foresta pluviale in bagno.

Peace Lily

Una delle piante di purificazione dell'aria più efficaci sul mercato, sono i fiori bianchi di Peace Lily che si adattano perfettamente a un arredamento minimale e leggero. Richiederà una nebulizzazione quotidiana e una luce solare indiretta per sopravvivere, ma se fai la spesso la doccia, dovrebbe essere sufficiente.

Aloe Vera

Famosa per le proprietà medicinali, le piante di Aloe Vera prospereranno in un ambiente umido. Posizionalo su un davanzale, in modo che possa ottenere la luce naturale di cui ha bisogno e goditi il ​​suo incredibile potere purificatore dell'aria.

Orchidea

Le orchidee, sono una bella aggiunta a qualsiasi bagno, ma richiedono più cura e attenzione della maggior parte delle piante domestiche. Per ottenere il massimo, assicurati di annaffiare una volta alla settimana e più frequentemente se l'orchidea è posizionata alla luce diretta del sole (consiglio: se le foglie sono calde al tatto, dovrai annaffiarle di più).

Pianta Di Serpente

Le piante serpente - note anche come lingua della suocera - cresceranno in condizioni di scarsa luminosità, quindi sono la soluzione ideale per aggiungere un tocco di verde a un bagno più piccolo e con fonti di luce limitate. Le piante serpente, sono anche straordinarie nella purificazione dell'aria e assorbiranno molti degli odori spiacevoli, presenti anche nei prodotti per la pulizia del bagno.



Ti senti ispirato/a? Divertiti a ricreare il tuo rifugio rilassante, ti sembrerà di essere ai tropici.

Dove acquistare le piante adatte:

Priola Pier Luigi Vivaio - Via delle Acquette, 2, 31100 Treviso TV

Floricoltura Fratelli Barbazza S.R.L. - Str. Terraglio, 81, 31100 Treviso TV