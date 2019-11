Edilizia sostenibile: il legno è il futuro

Costruire il futuro, a partire dall’edilizia, diventa un fattore cruciale. I leader dello sviluppo urbano, sono dello stesso avviso e lo stanno dimostrando anche nella pratica. Il legno, è una risorsa migliore, e decisamente più sostenibile, rispetto ai tradizionali cemento e acciaio. Costruire con il legno, richiede meno energia, ha un impatto ambientale inferiore e un'impronta di carbonio inferiore rispetto ai metodi di costruzione convenzionali: il legno assorbe CO 2 e visto che, l'industria edilizia contribuisce al 15% delle emissioni globali di Co2., l’uso estensivo di un materiale naturale, potrebbe contribuire in maniera sostanziale a limitarle, il tutto a patto che si prevedano strategie efficaci per il riuso o riciclo. L’aspirazione di ricreare spazi urbani sempre più “green”, per migliorare benessere e qualità di vita, con legno, questa mira, può essere soddisfatta, in tandem con enti pubblici e privati, intenzionati a collaborare ed operare su standard costruttivi meno nocivi.

Edilizia sostenibile:

Materiali, benessere, costi, vari sono i vantaggi, a breve e lungo termine, per il singolo individuo, ma anche per la società tutta. Una risorsa che diverrà cruciale in futuro, ma il futuro è anche adesso: pensare oggi, in maniera consapevole e responsabile, ci assicura un domani migliore. La ricerca, consente di pensare a questo materiale, in modo diverso e più versatile, e mi riferisco ai nuovi metodi di studio delle fibre vegetali, sino ai nuovi procedimenti di integrazione dello stesso, con altri materiali edilizi. Pensare ad un’edilizia industrializzata: le caratteristiche del legno, lo rendono idoneo alla creazione di elementi edilizi standardizzati, che, possono essere dunque assemblati, secondo iter produttivi più “snelli”, questo non significa per forza, standardizzazione estetica, gli edifici possono essere diversissimi, talvolta estremamente innovativi per quanto riguarda il design. Modularità e leggerezza e velocità di realizzazione, dunque, abbattimento dei costi.

Edilizia sostenibile: falsi miti

Durabilità: anche se alcune case di cemento solido, altamente ammirate, sono pronte per essere demolite dopo 40 anni, in alcuni paesi del nord Europa, ci sono case di legno che sono state abitate per oltre 200 anni.

Incendi: gli incendi sono più comunemente accesi nelle case da oggetti all'interno della casa: un mozzicone di sigaretta non spento correttamente, un cortocircuito, ecc. E ciò che prende fuoco sono i mobili all'interno, quindi il rischio di incendio è lo stesso.

Tenendo conto del risparmio energetico, dei materiali riciclabili e della differenza di prezzo rispetto alle case tradizionali, non vale la pena prendere in considerazione? Le case in legno possono essere il tuo futuro.

