Profumo di Natale: idee deliziose per la tua casa delle feste

Menta piperita fresca, sempreverde appena tagliato, bastoncini di cannella e biscotti di zucchero appena sfornati: questi odori festivi possono riportare ricordi affettuosi del passato natalizio, aumentare istantaneamente il tuo spirito vacanziero o semplicemente riempire la tua casa e rendere la tua casa, un ambiente accogliente, in una fredda notte invernale.

Accendi una candela

Uno dei modi più semplici per far sentire la tua casa in odore festivo, è accendere una candela profumata. Sia che tu preferisca una fragranza terrosa o l'aroma delle prelibatezze appena sfornate, ci sono così tante deliziose candele invernali tra cui scegliere. Accendine uno o tanti punti luce profumati, cosparsi in casa, l’atmosfera sarà subito accogliente e calda.

Miscela di oli essenziali

Gli oli essenziali, sono un modo naturale per rendere sorprendente l'odore della tua casa e alcune miscele sono perfettamente adatte per l'inverno. Mescola olii come mirra, cipresso, bacche di ginepro dolce, corteccia di cannella e arancia selvatica, per evocare sensazioni festive. Riempi un flacone spray con acqua distillata e alcune gocce dei tuoi oli preferit,i da utilizzare come spray per la stanza o aggiungi la miscela invernale al tuo diffusore di olio essenziale, per creare un'esperienza di aromaterapia ispirata alle vacanze.

Prepara le palline di Pomander

Infila i chiodi di garofano interi nelle arance, per creare pomander che emanano un allettante aroma natalizio. Questo fai-da-te è abbastanza facile da fare, coinvolgendo anche i bambini, oltre ad ottenere dettagli e soprammobili d’impatto.

Queste sfere profumate, possono anche decorare il tuo albero di Natale, parte delle decorazioni della ghirlanda o essere parte della composizione di un centro tavola, dedicato al rito del tè, cioccolata calda o del rhum.

Prepara prodotti da forno

Chi può resistere agli aromi allettanti delle prelibatezze appena sfornate? Prima che gli ospiti arrivino, metti in forno una torta natalizia o prepara una serie di biscotti alla cannella e zenzero. Un soffio di prelibatezze olfattive, saluterà i visitatori alla porta e, ancora meglio, avrai un delizioso dessert fatto in casa da condividere in seguito!

Crea una ghirlanda di frutta secca

Disidratare pompelmi, arance, limoni e lime da usare in una ghirlanda di agrumi fruttata. Spolverare la frutta secca con glitter sottili per un tocco scintillante, quindi fissare le fette a forma di ghirlanda di schiuma con spille dritte. Montare la corona sopra il camino per infondere nella stanza un profumo di agrumi freschi.

Saponi delle feste

Un altro modo rapido per immergere la tua casa nel fascino stagionale: scambia il sapone per le mani di tutti i giorni, con uno creato ad hoc per questa stagione. Scegli una profumazione che sa di zucchero filato e creme caramel o se lo si ama, di pino, realizzerai un clima allegro e festoso anche alla toilette. Sarà una gioia e strapperà un sorriso strofinarsi le mani e lasciarsi invadere dal profumo natalizio, ogni qual volta te, i tuoi cari e ospiti si recheranno nella sala da bagno.

Crea il tuo Pot-pourri alle erbe

Mescola oli essenziali in fiori secchi, foglie e frutti essiccati, per creare una miscela di pot-pourri personalizzata. Versalo in vasi e ciotole decorative in tutta la casa, diffonderai un sottile e costante profumo in tutta la casa.

Ne senti già l’odore e allora inizia con i tuoi profumati lavoretti fai-da-te!

Per il tuo progetto profumato:

Erboristeria Natural'mente - Strada di Santa Bona Nuova, 83/a, 31100 Treviso TV

Bottega Biologica - Via Feltrina, 58/D - 31040 Signoressa di Trevignano, Treviso (TV)

La bottega profumata