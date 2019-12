La tavola di Natale: come apparecchiare in modo impeccabile

Dopo aver impacchettato tutti i regali, la linea in cucina e decorato ogni angolo della casa, è tempo di concentrarsi sulla mise en plas. Per rendere la tua preparazione natalizia il più semplice e senza stress possibile, di seguito quattro look da tavola natalizia, che riprendono le tendenze festive nuove, che stupiranno i tuoi ospiti quest’anno.

Volta celeste

Meravigliosamente etereo, scintillante e metallica, sarà la magica cornice per la tavola di Natale. Il mood galattico, si esprime attraverso l’impiego di classiche posate color argento e porcellane bianco latte ma in sorprendente stile contemporaneo. L’ uso di un runner glitterato, che ricorda un cielo stellato, un anello portatovagliolo in argento, completeranno la mise en plas. Attieniti ad una tavolozza di colori grigio e argento e in aggiunta, inserendo dei toni di rosa, viola, cobalto, renderanno l’insieme maggiormente cosmico.

Discoteque

Abbiate il coraggio di essere diversi in questa stagione festiva, questa tendenza è a dir poco impavida. Il disco mood, riempirà la tua casa di colorato glam retrò. Per una tavola da discoteca, l'impostazione del colore è la chiave: turchese e rosa pastello per stoviglie e posate. Il clima deve essere divertente e rilassato, dunque il tovagliolo, puoi semplicemente piegarlo, invece di utilizzare un anello per tovaglioli o disponendolo secondo un design esigente. Ad ultimare il st di piatti, anziché usare una ciotola in pendant, usarne una in vetro acidato, conferirà all’ insieme, il giusto sapore retrò. La ‘fioritura’ finale, sarà inserire una sezione di palline colorate e glitterate o dall’effetto strobo, posizionate in un contenitore color caramella, al centro del tavolo.

Innevata

Fresco ed elegante, questa gelida tendenza, è perfetta per chi ama un look festivo tradizionale ma elegante. Per una tavola di Natale con cumulo di neve, le basi dovrebbero essere accessorie bianche e fresche. Per una sensazione ancora più frizzante, usa stoviglie bianche con riflessi argentati, abbinate a posate in tonalità affini. Il resto dell'ambiente, è semplificato con un runner da tavola in lino rustico, tovaglioli bianchi e un rametto di eucalipto. Come la tendenza Celestiale, rifinire il look con palline argento satinato, viene naturale. Del resto, cosa può essere maggiormente rappresentativo per questo stile, di un fiocco di neve al centro della tavola!?

Amarcord

Una tendenza questa, meravigliosamente nostalgica e che evoca accoglienti Natali trascorsi davanti al fuoco con la tua famiglia, da bambino. Verde e oro, è la scelta migliore per i tradizionalisti di Natale, ma non preoccuparti, trasuda anche glamour. Per la tavola natalizia Amarcord, l'oro è il colore principale, con sentori e accenti di verde bosco. Le stoviglie sono state mantenute semplici, alternando bianco e verde, le protagoniste qui, saranno invece le posate, che saranno di una decadente tonalità oro anticato. Favolosamente formale, basterà affiancare un tovagliolo arrotolato impeccabilmente, del biancospino e un piccolo cadeu perfettamente impacchettato nella ciotola.

Quale sarà la tua scelta quest’anno?

