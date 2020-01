Come rimuovere il calcare dal bagno

I depositi bianchi lattiginosi del carbonato di calcio, si raccolgono ovunque ci sia acqua, specialmente acqua dura e può essere ostinatamente difficile da rimuovere. L'acqua dura, può avere un ottimo sapore, ma il calcare che lascia alle spalle può creare scompiglio. Ma tutto ha il proprio punto debole: la criptonite del calcare, è l’acido Per fortuna, non deve essere nemmeno un acido particolarmente duro per rimuovere il calcare; il delicato acido citrico nel limone o l'acido acetico nell'aceto, sono le tue armi migliori. Inoltre, significa un bagno incredibilmente pulito e l’uso di sostanze chimiche abrasive o spray costosi, che potrebbero danneggiare la finitura dei tuoi accessori da bagno.



Acqua dura vs Acqua dolce

Ci sono aree con acqua dura e aree acqua dolce. La differenza, è che l'acqua dolce contiene principalmente sodio, mentre l'acqua dura contiene una quantità apprezzabile di minerali disciolti come magnesio e calcio. Questo è il motivo per cui molte persone preferiscono bere acqua “dura” perché contiene minerali essenziali e l'acqua “dolce”, ha un sapore salato.

Se vivi in ​​una zona di acqua dura (come circa il 60% della popolazione), affrontare il calcare può sembrare una battaglia senza fine.

Quei depositi brutti e squamosi, si accumulano rapidamente su accessori, tubi ed elettrodomestici per cucina e bagno. Si accumula anche in luoghi che non si notano, come l'elemento riscaldante del bollitore, della caldaia, della lavatrice o della lavastoviglie, rendendoli meno efficienti dal punto di vista energetico. Un altro buon motivo per affrontare i depositi di calcare!



Succo di limone e aceto

Ci sono molti prodotti anticalcare di marca nei negozi, ma il carbonato di calcio (per dare il nome ufficiale al calcare), può essere facilmente rimosso immergendolo nel succo di limone o nell'aceto bianco ordinario. Inoltre, ti farà risparmiare denaro e sarà più ecologico.

Devi lasciare in posa, per almeno un'ora o durante la notte, per macchie davvero testarde.



Rubinetti e accessori per il bagno

Prepara un flacone spray, con metà aceto e metà acqua e usalo regolarmente su piastrelle, vaschette, vasche da bagno e rubinetti, per tenere a bada il calcare. Successivamente sciacquare sempre abbondantemente con acqua.

Per un accumulo di calcare, immergi un canovaccio o un panno nella soluzione di aceto e avvolgilo attorno al rubinetto, quindi lascialo per un paio d'ore o durante la notte. Potrebbe essere necessario strofinare un po' per rimuovere tutto il residuo.

Non usarlo su rubinetti placcati, in particolare oro. L'acido nell'aceto, può danneggiarne le finiture.

Un altro trucco è usare metà limone, spremerne il succo e mettere i mezzi limoni sui beccucci del rubinetto. Quindi immergere un panno nel succo di limone e avvolgere il resto del rubinetto.



Soffioni per doccia

Prova a immergere il soffione durante la notte, in una soluzione di metà acqua e metà aceto bianco. Sciacquare con acqua semplice dopo l'immersione e utilizzare un ago per estrarre eventuali squame residue dai fori del getto.



Servizi igienici e piastrelle

I depositi di calcare su superfici piane, come le piastrelle del bagno, sono generalmente più facili da rimuovere. Riempi uno spray per bottiglie d'acqua con metà acqua e metà soluzione di aceto bianco, spruzza e lascia per qualche minuto prima di strofinare.

Sui servizi igienici in ceramica, prova a rimuovere i depositi di calcare tenaci, strofinando delicatamente con un vecchio spazzolino da denti (o per calcare molto duro e incrostato, prova ad usare delicatamente una pietra pomice).

Lavatrici e lavastoviglie

Utilizzare una grande tazza di aceto o succo di limone, al posto del normale detergente e far funzionare la macchina vuota, attivando un normale ciclo di lavaggio. Per una lavastoviglie, versare il liquido nella base della macchina. Oltre a rimuovere il calcare, ti aiuterà a rinfrescare il tuo apparecchio!





Prodotti per l'igiene della tu casa:

