Muffe in bagno: come rimuoverle e prevenirle

La muffa nei bagni, è un problema molto comune, in particolare nelle aree intorno alla vasca e alla doccia. La muffa, è causata da un accumulo di umidità, quindi non sorprende che il tuo bagno possa essere un terreno fertile, per le spore della muffa testarda. Il fungo comune del bagno, include Stachybotrys, più comunemente noto come muffa nera, che prospera in spazi umidi e con elevata umidità.

Come pulire la muffa dal sigillante

Il sigillante, noto anche come calafataggio, la tecnica di impermeabilizzazione ed è la sostanza che forma un sigillo attorno al bordo del bagno e del lavandino. Spesso rimane bagnato più a lungo rispetto ad altre aree del bagno, favorendo lo sviluppo di funghi e muffe comuni. Attenersi alla seguente procedura, per rimuovere la muffa dal sigillante del bagno:

Versare bicarbonato di sodio in circa 250 ml di aceto bianco e mescolare fino a formare una pasta densa.

Indossando guanti di gomma, prendi un panno umido e strofina un po’ di bicarbonato di sodio e aceto.

Utilizzare il panno per strofinare la pasta sulla zona interessata del sigillante. Lasciare la pasta in posa per cinque minuti, perché la macchia si ammorbidisca.

Strofina la pasta secca con un panno o una spazzola a setole rigide per rimuoverla.

Sciacquare la zona interessata con acqua fredda, per rimuovere eventuali residui e asciugare.

L'utilizzo di una pasta per quest’ area del bagno, è un'ottima idea, poiché può essere difficile per gli spray e le soluzioni più volatili avere un risultato ottimale.

Come rimuovere la muffa dalla malta per piastrelle

Sfortunatamente, la malta per doccia porosa, è il posto preferito per far crescere la muffa, inoltre risulta essere un'area difficile da pulire! La candeggina al cloro, l'aceto bianco, il bicarbonato di sodio e il perossido di idrogeno, sono tutti agenti detergenti efficaci, ma alcuni possono essere più adatti alle tue piastrelle rispetto ad altri. Prima di iniziare, assicurarsi che ciò che si intende utilizzare, non danneggi le piastrelle (e tenere presente che i prodotti a base di candeggina, possono sbiadire malta colorata).

Scegli l'agente detergente che preferisci e assicurati di indossare un materiale protettivo adeguato (inclusi guanti, maschera e occhiali di sicurezza, se lavori con prodotti di candeggina / idrogeno). Il trucco per pulire questa zona, è lavorare in piccole sezioni e utilizzare uno spazzolino rigido per far lavorare davvero il tuo detergente nella malta ammuffita. Questo è il modo migliore per affrontare situazioni davvero complesse. Lasciare agire per almeno 30 minuti, quindi risciacquare, ripetere se necessario, quindi asciugare. E non dimenticare di mantenere il bagno ventilato mentre lavori!

Come pulire la muffa nera dalle piastrelle del bagno

Il fungo comune del bagno, può rendere le piastrelle del bagno opache e poco attraenti. Esiste una varietà di metodi naturali e chimici che puoi usare per eliminare la muffa dalle piastrelle e dare una nuova vita al tuo bagno:

Borace: un minerale naturale, molto più economico di molte alternative per la pulizia della muffa e può essere trovato al supermercato. Mescolare circa una tazza di polvere di borace, con quattro litri di acqua calda. Indossando guanti di gomma, utilizzare un panno morbido per pulire e apporre la soluzione sulle aree interessate. Evitare di inumidire le aree che attualmente non mostrano segni di muffa, per prevenirne la diffusione. Pulisci le pareti e lascia asciugare.

Aceto: mettere un po' di aceto bianco delicato, in un flacone spray e applicare sulle superfici interessate. Lasciare agire per un'ora, quindi pulire l'area con un panno caldo e umido, quindi asciugare con un asciugamano.

Bicarbonato di sodio e detersivo: preparare una soluzione di bicarbonato di sodio e detersivo e strofinare sulle aree interessate con un panno. Simile a come affronteresti la muffa sul sigillante, lascialo asciugare e strofina con una spazzola rigida, prima di risciacquare. Se queste soluzioni naturali non funzionano, potrebbe essere il momento di provare alternative chimiche.

Perossido di idrogeno: questa è una sostanza chimica forte. Una soluzione abbastanza delicata di circa il 3%, dovrebbe andare bene per questo lavoro, ma per massimizzare l'efficacia aggiungere un po'di aceto. Metti la soluzione in un flacone spray e spruzza sulla zona interessata. Mantenere la stanza ben ventilata, lasciare agire per 2-3 ore, quindi pulire le superfici.

Ammoniaca: un metodo chimico, disponibile nei negozi di bricolage. Per usarlo, copriti con una maschera, guanti di gomma e occhiali di sicurezza e metti l'ammoniaca in un flacone spray. Spruzzare sulle aree interessate e strofinare con una spazzola morbida, prima di lasciare agire per due ore. Lasciare aperte le finestre nella stanza, poiché l'odore può essere eccessivo. Una volta asciutto, basta pulire le aree interessate. È importante non mescolare mai ammoniaca e candeggina o usarli uno dopo l'altro, poiché la reazione chimica tra loro crea fumi che inalati possono essere altamente tossici e pericolosi.

La muffa del bagno è pericolosa?

La muffa, non è solo un pugno nell'occhio, genera anche implicazioni per la salute. L'esposizione prolungata all'umidità e alla muffa in bagno, può innescare problemi respiratori, allergie e asma e può anche influenzare il sistema immunitario. Alcune persone, come neonati, bambini e anziani, sono più sensibili agli effetti di altre. In breve, è fondamentale sapere come fermare questa china e come rimuoverla.

Come prevenire la muffa nei bagni

Prevenire, è sempre meglio della cura. Alcune semplici strategie, per prevenire la comparsa di muffe da bagno, includono:

Mantenere il bagno ventilato: fare tutto il possibile, per assicurarsi che l'aria circoli sempre nel bagno. Tieni aperte le finestre e le porte, dopo aver fatto docce e bagni e considera l'installazione di un aspiratore, se non ne hai già uno.

Prevenire l'accumulo di umidità: fare attenzione alle aree che potrebbero rimanere umide per lunghi periodi e cerca di eliminarle. Appendi sempre gli asciugamani bagnati, in modo che siano piatti e possano asciugare. Inoltre, assicurati di allungare la tenda della doccia, in modo che l'umidità non porti alla crescita di muffe negli anfratti.

Pulizia: pulisci il tuo bagno su base settimanale, compreso un lavaggio delle pareti. La pulizia delle superfici suscettibili alla crescita di muffe, dovrebbe aiutare a evitare che diventi un problema.



Seguire queste linee guida, dovrebbe aiutarti a rendere il tuo bagno un posto più felice dove stare. I passaggi descritti, ti aiuteranno a tenere a bada la muffa e ti daranno un po’ di know-how, su cosa fare se vedi crescere nel tuo bagno, colture indesiderate.

Dove procurarsi l'egente pulente necessario al compito:

