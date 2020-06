Pavimenti fantastici

Il pavimento ha un grande impatto sullo stile generale di una stanza, quindi cambiarlo fa una differenza enorme sia per l'aspetto che per la sensazione che infonde. Realizzarlo fai-da-te è possibile, gestendo in pieno l’estetica desiderata e soprattutto risparmiando.

Sovrapposizione

Cambiare il rivestimento del pavimento optando per questa soluzione, è l’opzione più immediata e semplice, in quanto a fai -da- te. Si procede per sovrapposizione del pavimento preesistente, senza inchiodare o incollare, ma semplicemente incastonando il puzzle di assi. I pavimenti in laminato hanno finiture che imitano una vasta gamma di legni naturali e macchiati, permettendoti di trovare la soluzione più adatta alla casa, il tutto unito al poco sforzo e disagio esecutivo.

Suggerimento: se si sta posizionando la nuova pavimentazione che riguarda una stanza e un corridoio in continuità, procedere dal centro del corridoio, scegliendolo come punto focale, questo, consente regolarità e linee equilibrate al layout generale, evadendo il rischio che appaia storto.

Pavimenti in vinile

Il vinile si è evoluto dal classico bianco e nero. Oggi, la pavimentazione in fogli di vinile, riproducono una vasta gamma di legni, pietre e piastrelle. Essendo disponibile in fogli di grandi dimensioni, è facile coprire una vasta area in un breve periodo di tempo.

Suggerimento: per la posa del vinile, è necessario preparare accuratamente il pavimento (tutti i difetti saranno visibili). Coprire il pavimento in legno preesistente, con fogli di Masonite perché di crei una superficie uniforme. Il calcestruzzo irregolare, dovrà essere coperto con un composto livellante per pavimenti e lasciato asciugare prima di posare il vinile.

Piastrelle

Le piastrelle, aggiungono un tocco di classe e contemporaneo alla tua casa. Sul lato pratico, sono una soluzione resistente e impermeabile all'acqua e alle macchie. Le grandi piastrelle rettificate, hanno bordi molto dritti e affilati che consentono di avere linee di malta minime e dare l'aspetto di un pavimento in pietra solida o cemento.

Suggerimento: per posare le piastrelle su un pavimento in legno, è necessario prima posare fogli di piastrelle in fibrocemento fissati al pavimento. Questo consente di creare una superficie stabile per accogliere le piastrelle, perché non siano influenzate dal movimento del legno, che altrimenti creperebbe le piastrelle.

Pronto ad aggiornare la texture sotto i tuoi piedi?

Per le tue scelte:

Polis Store Treviso - Via Castellana, 39/A, 31100 Treviso TV

IPERCERAMICA - Viale della Repubblica, 12, 31020 Villorba TV

Legno System Pavimenti | Pavimenti in Legno e Parquet - Via Guido Rossa, 15, 31059 Zero Branco TV