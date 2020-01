Come scegliere un tappeto per la tua casa

Per scegliere il miglior tipo di tappeto adatto alla tua stanza, dovresti considerare i seguenti suggerimenti: Innanzitutto, devi scegliere la funzione del tappeto. Il pavimento morbido può svolgere il ruolo di isolante acustico e termico, oltre ad essere un’iconica “macchia” di colore, che conferirà il focus al locale.Ma, andando ancora oltre, dovrai chiederti questo: la sua funzione di base sarà in grado di dare ai tuoi piedi, la sensazione di morbidezza e calore?



Scegli in base alla stanza

Per una stanza molto grande, puoi utilizzare diversi tappeti. I loro bordi serviranno come strumento per distinguere tra le zone e aree, diversificate in living e cucina, ad esempio.

Per una stanza sottodimensionata, scegli i colori più luminosi e scegli tappeti con motivi diagonali.

Per la camera degli ospiti e dei bambini, scegli un tappeto con fili corti: questi tipi, sono più resistenti all'usura.

Per la camera da letto, scegli morbidi tappeti di lana con fili più lunghi che coprono (quasi) l'intera stanza. In questo modo, creerai un senso di comfort e attenuerai i diversi rumori, ad esempio i piedi nudi e svolazzanti sul pavimento.

Per la sala, utilizzare tappeti decorati e realizzati con fili sintetici. L'acquisto di un tappeto in polipropilene per il tuo corridoio, è un'ottima scelta perché è facile da pulire e non assorbe macchie e schizzi. A parte questo, le diverse stampe e forme geometriche, sono buone per nascondere i sentieri sterrati, così tipici delle sale d'ingresso.

Per il soggiorno tradizionale, scegli un tappeto persiano: si abbina solo con mobili classici. D'altra parte, se i tuoi interni sono realizzati in uno stile moderno e minimalista e i materiali in metallo e vetro abbondano, i tappeti persiani sembreranno fuori posto.



Scegliere un tappeto, in base alle dimensioni della stanza

È meglio tenere a mente le dimensioni e la forma dello spazio, prima di scegliere un tappeto. Per assicurarti di scegliere il tappeto giusto, segui questi trucchi utili:

Un tappeto più grande (oltre 2,5 mq), attirerà maggiormente l'attenzione. Per questo motivo, i tappeti monocolore o quelli con ornamenti non contrastanti, sono più adatti per un interno luminoso e colorato che è pieno di decorazioni.

Un tappeto di medie dimensioni (fino a 2 mq), sottolinea in modo eccellente le zone, ad esempio l'angolo di riposo nella stanza degli ospiti.

Un piccolo tappeto, funziona alla grande come decorazione. Puoi posizionarlo intorno al letto o al camino, al divano o alle poltrone. Puoi avere più di uno di quelli nella stanza, ma sicuramente, assicurati che tutti i tappeti abbiano lo stesso schema.

Ricorda quanto costa la pulizia del tappeto, quando scegli un tappeto. Prevedere le tue spese, è fondamentale nella scelta di un tappeto!



Come scegliere la tinta



Il colore del tappeto, influenza l'aspetto e le dimensioni dell'intera stanza. È possibile utilizzare quella correlazione, per creare una stanza più accogliente o più spaziosa. Ecco alcuni suggerimenti da considerare, quando si tratta di scegliere il colore del tappeto:



Per le stanze ben illuminate, dove le finestre sono rivolte a sud, i pavimenti con tonalità fredde sono più appropriati.

Per le stanze più buie, scegli meglio un tappeto con sfumature calde.

Per un look elegante, scegli tappeti che si abbinino al tono del pavimento sottostante.

Per un pavimento troppo scuro (nero, grigio scuro / marrone / rosso), è meglio scegliere un colore contrastante o un tappeto luminoso, con ornamenti che corrispondano alle tonalità scure del pavimento.

Per accentuare l'arredamento originale, scegli un tappeto monocromatico, perché altrimenti attirerai l'attenzione.

Non dimenticare che i tendaggi e il tappeto si uniscono, come scarpe e borsa, nello stesso stile e tono.



Perché dovresti procurarti un tappeto?

Un tappeto di alta qualità, trasforma la tua casa, rendendola calda e accogliente. Considera i seguenti vantaggi quando scegli un tappeto per la tua casa:

Comfort. Pavimenti in laminato, terracotta, marmo o granito - nessuno dei due darà mai alla stanza il comfort che un tappeto può offrire.

Salute. I tappeti sono noti per le loro proprietà di trattenere la polvere che conducono al sano ambiente domestico.

Facile manutenzione. Non devi lavare o lucidare il tappeto ogni giorno. Se c'è polvere, è meno visibile rispetto ad altri tipi di pavimenti.

Riduzione del suono. Il tappeto è un isolante acustico impeccabile.

Calore. Un tappeto, spesso fa un ottimo lavoro nel proteggere i piedi dal freddo. Inoltre, normalizza l'umidità nella stanza.

Massaggio ai piedi. Un tappeto di lana massaggia i piedi (soprattutto se hai l'abitudine di camminare a piedi nudi). Ciò migliora la salute generale del tuo organismo.

Per l'acquisto di un tappeto:

