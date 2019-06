Sicurezza: boom di richieste per gli appartamenti con sistemi antifurto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La recente approvazione del Decreto sicurezza bis accende i fari su una tematica particolarmente sentita a Treviso e provincia, dove molti cittadini affermano di non sentirsi al sicuro fra le mura domestiche.

È infatti in netto aumento il senso di paura diffuso nella Marca e sono mutate le aspettative di coloro che si accingono all’acquisto di una nuova abitazione: in questo periodo storico, la dotazione di impianti sicurezza può qualificare in modo significativo gli immobili, portando ad una maggiore velocità nelle vendite. «Gli impianti di allarme volumetrico e perimetrale, i sistemi di video sorveglianza, i serramenti anti effrazione e i portoncini blindati sono dotazioni più ricercate rispetto alla sicurezza sismica, l’isolamento acustico ed energetico - sostiene Alessandro Diana, consigliere amministrativo e socio di ImpREsa s.r.l. e continua – di conseguenza è cresciuto il livello delle finiture e delle dotazioni per gli immobili nuovi: attualmente in vendita nella provincia di Treviso, il 20% delle case ha già un impianto d’allarme installato, considerando che la maggior parte delle effrazioni avviene attraverso le finestre». Nonostante l’interesse per la domotica applicata alla sicurezza e le tecnologie innovative, i cittadini si confermano tradizionalisti: nella scelta delle dotazioni, troviamo al primo posto le porte blindate, presenti nel 45% delle dimore del territorio; segue l’applicazione del videocitofono, che sale al 31% e i sistemi antifurto (15%), mentre solo il 6% delle residenze possiede una cassaforte.

Ma sono anche altri, i dati rilevanti: «Il mercato immobiliare della provincia di Treviso ha vissuto delle fasi in cui erano ricercate le abitazioni in campagna o sulle colline, ma a seguito di un prolungato periodo di furti ed effrazioni, gli acquirenti ora sono tornati a privilegiare i centri storici - afferma Diana - Cresce inoltre la percentuale di preferenza degli appartamenti rispetto alle case indipendenti o semi-indipendenti, percepite meno sicure: arriva a quota 82% la richiesta di appartamenti, rispetto al 17% di soluzioni indipendenti o semi-indipendenti (abbinate, bifamiliari, a schiera). Numeri che attestano la crescente sensibilità nei confronti di una tematica molto discussa, anche a livello politico, negli ultimi periodi».