Le ragioni per cui i ladri ti individuano e come difendersi

Ogni anno circa 2,1 milioni di case sono colpite dal furto con scasso.

La prossima potrebbe essere tua.

Come puoi evitare che la tua casa venga svaligiata?

Un elenco di motivi, per cui alcune case sono obiettivi più grandi di altre.

Leggilo e valuta se è il momento di iniziare ad apportare alcune modifiche in casa.

Non hai un sistema d' allarme

L'installazione di un sistema di sicurezza domestica può fare molto per scoraggiare i ladri. Il 60% dei ladri ha affermato che se fosse presente un allarme, avrebbero cercato una casa diversa da colpire.

La tua casa si trova in prossimità di un angolo

Penseresti che essere all'angolo, offrirebbe un vantaggio contro il furto con scasso, ma è vero il contrario. La ricerca mostra che i ladri tendono a preferire le case d'angolo, perché sono più accessibili e generalmente hanno meno case vicine e quindi piu' vie di fuga.

Possiedi molti lucchetti

È interessante notare che le serrature, non sono sufficienti per spaventare un ladro e avere più serrature, non gioca necessariamente a tuo favore. In effetti, potrebbe avere l'effetto opposto, convincendo un ladro che hai qualcosa che vale la pena rubare.

Vivi in prossimità di un vicolo

Se la parte posteriore della tua casa è situata in un vicolo, ciò potrebbe aumentare significativamente le tue possibilità di essere vittimizzato. Un vicolo offre l'opportunità perfetta per un ladro di entrare e uscire di casa inosservato.

Guidi un'auto di lusso

Avere un costoso set di ruote parcheggiate nel vialetto, può aumentare il rischio di furto con scasso. Per i ladri, i segni di ricchezza sono un fattore significativo nel determinare quando e dove si verificherà un irruzione.

La tua abitazione è immersa nel verde

Alberi e arbusti, forniscono una copertura eccellente per gli aspiranti ladri, per potersi intrufolare in casa inosservati.

Assenza di un cane

I cani sono più dei migliori amici dell'uomo : possono anche essere uno scudo efficace contro il furto con scasso. La presenza di un cane farebbe riconsiderare come bersaglio, una determinata casa.

Sei fuori casa tutto il giorno

Anche se puoi presumere che la maggior parte dei furti avvenga di notte, in realtà non è così. Circa il 60% dei furti avviene in pieno giorno , quando i proprietari di casa sono fuori casa.

Sei solo

Se sei single o vivi solo con il coniuge, potresti essere particolarmente attraente per i ladri. Un'analisi logistica ha rilevato che più persone vivono in una casa, meno probabile sarebbe colpire i ladri.

La tua abitazione é poco illuminata

Per i ladri che preferiscono operare al riparo dal buio, una buona illuminazione è un fattore dissuasivo. Uno studio olandese, riporta che le probabilità di essere poco appetibili per i ladri, sono diminuite quando i proprietari di casa, hanno installato l' illuminazione del sensore di movimento o acceso luci esterne attorno agli ingressi.

Segui la stessa routine

Il furto con scasso è talvolta un crimine d'impulso, ma molti criminali si prendono il tempo di osservare in anticipo potenziali vittime. Ripetere lo stesso schema nel quotidiano, potrebbe renderti un bersaglio più facile per il furto con scasso, dal momento che i ladri possono prevedere cosa farai in qualsiasi momento.

Sei già stato preso di mira dai ladri

Numerosi studi indicano che se sei stato svaligiato una volta, è più probabile che accada di nuovo. In uno studio danese, ad esempio, il tasso di furto con scasso è stato 5 volte e mezzo più elevato per le famiglie che avevano sperimentato almeno una "visita" indesiderata in precedenza.

I tuoi vicini sono stati derubati

Se la casa accanto o dall'altra parte della strada, è stata colpita dai ladri, la tua casa potrebbe essere la prossima. I ladri hanno maggiori probabilità di tornare in un'area, in cui è già stato effettuato un furto con scasso di successo.

Essere svaligiati può essere devastante, comprendere ciò che motiva i ladri e ciò che ti rende un obiettivo più o meno attraente, può fare molto per aiutarti a proteggere la tua casa e i tuoi beni.

