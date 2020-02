Tubature congelate: i segni rivelatori

I mesi invernali, possono rendere la vita più difficile, poiché le temperature gelide e le forti nevicate rendono difficile uscire all'aperto. Il tempo può persino rendere difficile l'avvio della tua auto. Tuttavia, la tua casa ti protegge dagli agenti atmosferici e ti offre un luogo caldo e accogliente in cui tornare ogni notte. Ma la tua casa, è davvero così immune e protetta? Il clima invernale, può causare ogni sorta di complicazioni all'interno della tua casa. Una delle cose più pericolose e distruttive che possono accadere a casa tua, sono i tubi congelati.

Fortunatamente, ci sono alcuni segnali di avvertimento che puoi cercare, così come alcune misure preventive che puoi prendere.

Perché i tubi congelati sono pericolosi?

I tubi congelati, possono essere estremamente distruttivi perché l’acqua quando si congela, si espande. Ciò significa che il tuo impianto idraulico, già sotto una forte pressione, proverà a contenere un volume più grande che può sopportare.

In breve, questo lo farà. Quando ciò accade, l'acqua è in grado di fluire liberamente nella tua casa, e causare notevoli danni strutturali. Poiché l'acqua si diffonde rapidamente, un solo tubo può causare danni a tutti i livelli della casa.

Inoltre, la pulizia dei danni causati dall'acqua, è un processo che può richiedere parecchio tempo. Ciò è aggravato dal fatto che il ripristino e la riparazione dei danni causati dall'acqua, sono esosi. La mancata corretta pulizia di un'area danneggiata dall'acqua, può inoltre portare alla crescita di muffe in casa.

La presenza di muffe, è una grave condizione per la salute. Respirare le spore della muffa per un periodo prolungato, può portare a diverse affezioni o aggravare quelle esistenti. La muffa, può anche diffondersi dietro le pareti della tua casa e nelle condotte, dove può essere più difficile da rilevare e rimuovere.

Segnali di pericolo

È importante scoprire in tempo la presenza di congelamento dei tubi. Ovviamente, devi sapere quali sono i segnali di avvertimento associati ai tubi congelati, in modo da poter agire. Vediamoli di seguito

Mancanza d’acqua

Il segno più chiaro che hai tubi congelati è, se si verifica una completa mancanza di acqua che fuoriesce dai tuoi rubinetti e dispositivi. Ciò significa che l'acqua nelle linee di alimentazione, è congelata. In alcuni casi, a causa di un congelamento parziale, potresti ancora vedere un leggero gocciolio d'acqua.

Odori provenienti dallo scarico

Un altro segno che l'acqua nei tubi è congelata, è se noti un forte odore proveniente dagli scarichi. Ciò può influire su più scarichi contemporaneamente, anche se è possibile che venga visualizzato solo un singolo drenaggio. Questo accadrà, solo se l'acqua nei tubi di scarico è congelata, poiché il ghiaccio bloccherà quindi eventuali odori da cibo, grasso o rifiuti che scarichi. Questo provocherà cattivo odore alla stanza in cui è collegato quel tubo. Questo è un problema idraulico comune, che può anche derivare da ostruzioni regolari. Tuttavia, se noti cattivi odori durante l'inverno, è più probabile che i tubi congelati, siano i colpevoli.

Gelo visibile

Un altro segno abbastanza comune di un tubo congelato (più difficile da individuare), è la presenza di brina sui tubi stessi. Essere in grado di individuare esattamente quali sezioni congelate, è un'informazione importante. Può aiutarti a prendere provvedimenti per sciogliere il ghiaccio nei tubi e apportare in modo proattivo modifiche all'isolamento o all'impianto idraulico, per prevenire il congelamento futuro.

Danno idrico

Infine, l'ultimo e più grave segno che la tua casa ha sofferto di tubi congelati, è se riesci a individuare segni di danni causati dall'acqua nella tua casa. Eventuali chiari segni di allagamenti o danni strutturali, possono essere attribuiti a impianti idraulici congelati.

Naturalmente, a volte i tubi congelati possono subire solo lievi danni strutturali. In questo caso, la perdita sarà probabilmente molto più piccola. Potresti non notare subito una piccola perdita, soprattutto se accade dietro le tue mura o fuori dalle aree principali della tua casa.

Alcuni segnali di avvertimento di danni all'acqua nascosti nella tua casa includono:

Vernice scrostata o gorgogliante e carta da parati

Odori forti e ammuffiti associati alla muffa

Macchie verdi, nere o arancio (che indicano anche la crescita di muffe)

Il suono dell'acqua corrente

Danno strutturale (cedimento, collasso, tessitura) di pareti e soffitti

Notare uno dei problemi di cui sopra, o notarne alcuni, sono tutte bandiere rosse che dovrebbero indurti a contattare un idraulico professionista, il prima possibile.

Cosa dovresti fare per prevenire futuri tubi congelati

Se soffri di tubi congelati ogni anno, dovresti prendere provvedimenti per migliorare l'isolamento e il riscaldamento della tua casa e dell'impianto idraulico. Adottare queste misure in modo proattivo, può anche farti risparmiare denaro nel lungo periodo, poiché dovrai pagare meno spesso per i servizi idraulici e le riparazioni di tubi congelati.

Ispezione dell'isolamento domestico

I tubi congelati, possono talvolta essere causati da un isolamento vecchio o inadeguato nella tua casa, che consente lo sviluppo di correnti d'aria e punti freddi. Questo aiuta ad accelerare i tempi di installazione e può anche aiutarti a risparmiare denaro sostituendo solo l'isolamento che deve essere rimosso.

Presta attenzione al tempo e alla tua casa

Oltre a implementare alcuni dei metodi sopra menzionati, essere vigili è il modo migliore per evitare tubi congelati. Tieni d'occhio il clima e diffida da qualsiasi problema relativo al riscaldamento o al flusso d'acqua della tua casa. Risolvendo tempestivamente i problemi, è possibile salvare la frustrazione e le fatture sostanziali di riparazione associate a un tubo di scoppio in seguito.

Paccagnan Gianni Termoidraulica S.R.L. - Via Castagnole, 79, 31100 Treviso TV

Rosolen Termoidraulica Rosolen Mario e Figli Srl - Via Bezzecca, 14, 31100 Treviso TV