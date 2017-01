10eLotto fortunatissimo a Conegliano dove si brinda con un "9" da 80mila euro

CONEGLIANO Grande festa a Conegliano nella giornata di mercoledì. Nella patria del Prosecco si brinda con una vincita da quasi 80mila euro al 10eLotto: 79.787,23 euro per la precisione, vinti - fa sapere Agipronews - con una giocata da due euro. La vincita, la più alta in assoluto nei concorsi di martedì, è arrivata con un "9" nella modalità di estrazione frequente. Complessivamente, martedì, il 10eLotto ha distribuito premi per oltre 24 milioni di euro agli italiani.