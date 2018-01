Lavori terza corsia: A4 chiusa da sabato sera a domenica mattina

TREVISO Demolizione del cavalcavia della strada comunale Porpetto – Castello e varo dell’impalcato metallico del cavalcavia della strada provinciale n. 80, Palmanova – San Giorgio di Nogaro nella notte fra sabato 13 e domenica 14 gennaio. Si tratta di lavori di realizzazione della terza corsia nel terzo lotto (Nuovo Ponte sul fiume Tagliamento – Gonars) che comporteranno la chiusura dell’autostrada in alcuni tratti. Dalle ore 21,00 di sabato 13 alle ore 8,00 del mattino di domenica 14 gennaio sarà chiuso il tratto compreso fra lo svincolo di Latisana e l’interconnessione A4/A23 (Nodo di Palmanova) in entrambe le direzioni. È prevista inoltre la chiusura dell’aera di servizio di Gonars Nord dalle ore 19,00.

Per quanto riguarda la viabilità, quindi, sono state istituite: l’uscita obbligatoria a Latisana, per chi arriva da Venezia e va verso Trieste con chiusura del casello medesimo in direzione Trieste; la chiusura del casello di San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni. Il tratto chiuso in direzione Trieste, quindi, sarà quello fra Latisana e l’area di servizio di Gonars Sud (che invece resterà aperta), mentre in direzione Venezia sarà chiuso il tratto compreso fra il bivio A4/A23 e Latisana. Tutti i percorsi alternativi sono indicati in loco con segnaletica gialla.