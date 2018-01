Nuovi rifiuti abbandonati in strada: "Treviso più pulita" chiede corsi di sensibilizzazione

TREVISO Sembra non avere fine la maleducazione delle persone e la loro inciviltà unita alla mancanza di rispetto e totale menefreghismo nei confronti della comunità trevigiana. Incuranti di essere visti o sorpresi i maleducati di turno continuano imperterriti l'abbandono di rifiuti e sacchetti lungo le vie del capoluogo di Marca.

L'ultimo episodio di abbandono improprio di rifiuti è stato segnalato tra via mestre e via Medaglie d'oro nelle scorse ore. Il comitato "Treviso più pulita" continua così la sua opera di denuncia nella speranza che le autorità cittadine possano prendere presto delle decisioni importanti per arginare il preoccupante fenomeno. La soluzione proposta dal comitato è quella di tenere dei corsi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini che non rispettano le regole della raccolta differenziata in città, uniti a multe e provvedimenti per tutti coloro che dovessero venire sorpresi ad abbandonare i propri rifiuti lungo la strada. Il comitato si è dichiarato a disposizione delle autorità competenti per un incontro, cosa già richiesta qualche mese fa, dove poter spiegare i miglioramenti possibili in modo di risolvere alcuni problemi inerenti la raccolta differenziata e non solo. Staremo a vedere se, dopo l'ennesimo caso di rifiuti abbandonati in città, verrà preso qualche nuovo provvedimento.

