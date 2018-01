Parcheggi a pagamento a Conegliano: pronti i nuovi abbonamenti per residenti e lavoratori

CONEGLIANO Il Comune di Conegliano informa che le richieste di abbonamento per la sosta negli stalli delle aree a pagamento "blu" e nel parcheggio interrato "Ex Shopping Park" (Biscione) potranno essere inoltrate, debitamente compilate e sottoscritte, unitamente alla documentazione attestante i requisiti richiesti per il rilascio, a partire da venerdì 26 gennaio via e-mail all’indirizzo: conegliano@sispark.it oppure via fax al numero: 0756059381, nonché, a partire dal 30/01/2018 presentandole direttamente presso l'ufficio di S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale srl (nuovo gestore del servizio), sito in Corte delle Rose n. 40 nel seguente orario: 08.00 – 12.30 e 15.00 – 18.00.

Si ricorda che la disponibilità di abbonamenti è limitata e che il criterio di assegnazione degli stessi sarà l’ordine di pervenimento della richiesta di abbonamento, con priorità agli abbonamenti annuali e, a seguire, semestrali e trimestrali, per le aree di sosta "blu" e con priorità ai rinnovi per gli abbonamenti presso l'"Ex Shopping Park". I moduli per la richiesta di abbonamento, distinti per tipologia di utenza (R: residenti, OE: operatori economici/lavoratori dipendenti, ESP: ex Shopping Park) e con indicata la documentazione da allegare, sono reperibili al seguente link: http://www.sispark.it/comuni/29-comune-di-conegliano-tv.html