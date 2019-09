Abusi sessuali sul nipotino della compagna: 71enne finisce in galera

Tre anni di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro in favore della vittima. Questa la sentenza emessa oggi, martedì 17 settembre, con rito abbreviato dal gup Piera De Stefani a carico di G.F, un 71enne residente a Paese condannato per violenza sessuale su minori.

Vittima dell'orco il nipotino della compagna dell'uomo, un bambino che al tempo dei fatti aveva solo 10 anni e che sarebbe stato costretto a toccare l'uomo nelle parti intime e a farsi a sua volta toccare. La sconvolgente verità è uscita nel maggio del 2016 poco dopo i fatti, quando il piccolo si è confidato con il fratello maggiore. "Mi ha detto di toccarlo e mi ha toccato anche lui" la terribile confessione su quello che succedeva durante le visite che il bambino faceva a casa della nonna.

Il 71enne, che al tempo svolgeva anche attività di volontariato come "nonno vigile" per il Comune di Paese, ha sempre negato ogni addebito e la sua difesa, affidata all'avvocato Stefano Pietrobon del Foro di Treviso, ha puntato sul fatto che il piccolo non fosse del tutto attendibile rispetto al racconto che faceva delle attenzioni morbose dell'anziano. Di tutt'altro parere invece il sostituto procuratore Gabriella Cama, che oggi, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione. Per il pubblico ministero, dopo la deposizione in incidente probatorio, la versione dei fatti della vittima era infatti credibile. Giudizio evidentemente condiviso dal gup.