La Destra trevigiana scende in piazza: un sit-in contro il cantiere di S. Maria dei Battuti

TREVISO "L'ignoranza si fa bella: cantieri aperti, negozi chiusi". E' questo il messaggio che si legge sui cartelloni di protesta affissi oggi in piazza Santa Maria dei Battuti in occasione di un sit-in di protesta che ha visto unita la destra cittadina trevigiana contro il cantiere che da mesi sta mettendo in difficoltà numerosi commercianti del centro storico. Fratelli d’Italia, Fiamma Tricolore e il comitato Terra Nostra italiani con Giorgia Meloni hanno manifestato non contro qualcuno, ma a favore dei commercianti e residenti di Santa Maria dei Battuti. Le attività che hanno chiuso, hanno coinvolto non numeri e statistiche ma persone, interi nuclei familiari. Chi spiega loro che hanno perso il diritto al lavoro in funzione di un domani forse spumeggiante?

Secco il commento di Gianni Patete Fiamma Tricolore. “Tempo scaduto con questo cantiere hanno chiuso ormai quattro negozi quanti altri ne dovranno chiudere prima che l’amministrazione si svegli?” Più ironico il contributo di Terra Nostra che vede coinvolti Tiziana D’Andrea e Guido Bortolazzi. “L’ignoranza si fa’ bella. Cantieri aperti negozi Chiusi.” Mentre Davide Acampora Fratelli d’Italia attacca seccamente: "è evidente che questa Giunta ha fallito su molti fronti e uno di quelli dove sta collezionando più figuracce quotidiane è proprio il comparto dei lavori pubblici. Quello che più spaventa è che si stanno compiendo danni irreversibili non soltanto alla città, ma anche nei confronti di persone come in questo caso, sconvolgendo le finanze ed i progetti futuri di giovani imprenditori alla ricerca della propria realizzazione. Chi risarcirà queste persone del loro denaro investito e delle loro fatiche? Questa manifestazione a sostegno dei commercianti della piazza è importante soprattutto per sottolineare l' impegno che sto portando avanti anche in Consiglio comunale, per ottenere un risarcimento per questi giovani imprenditori ai quali è stato negato il proprio futuro professionale. Tutto questo soltanto in nome dell'incompetenza ed arroganza targata PD". Per Fratelli d'Italia AN erano presenti al sit-in anche Simone Autiero (dirigente nazionale) e diversi militanti del circolo cittadino.