Acca Kappa e Bonotto delle Tezze: le imprese trevigiane si raccontano

VAZZOLA Giovedì sera la Tenuta Bonotto Delle Tezze ha ospitato un evento originale, ideato per raccontare la storia di due aziende storiche trevigiane, Acca Kappa e Bonotto Delle Tezze. Due mondi diversi, quelli della profumeria e del vino, che hanno in comune un profondo legame con il nostro territorio, con le fragranze e gli aromi. In occasione dell’iniziativa è stato proiettato il cortometraggio “La fabbrica della bellezza” (dedicato alla storia della famiglia Krüll, fondatrice del marchio Acca Kappa) e a seguire il pubblico è stato condotto in una degustazione dei vini attraverso l’incrocio di olfatto e gusto.