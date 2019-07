Violenta lite familiare sfocia in un accoltellamento multiplo: in due all'ospedale

Domenica sera di sangue in via San Tiziano a Colfrancui. A portare sul posto i carabinieri di Oderzo, che ora indagano sull'accaduto, è stata una violenta lite familiare, tra nordafricani, sfociata poi in un accoltellamento multiplo. Ancora sconosciute le cause dell'aggressione, ma in due sono finiti all'ospedale a causa delle ferite riportate.