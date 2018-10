Diatriba lungo il Terraglio termina in accoltellamento: 33enne finisce all'ospedale

Poteva finire molto peggio, ma fortunatamente un 33enne nigeriano s'è l'è cavata solo con una profonda ferita ad una gamba e un ricovero in ospedale per essere medicato. Come riporta infatti "la Tribuna", venerdì mattina verso le 11, lungo il Terraglio e nei pressi dell'istituto Astori di Mogliano Veneto, l'uomo è stato improvvisamente accoltellato all'arto da un conoscente per motivi ancora poco chiari. Immediatamente fuggito lontano da occhi indiscreti, l'aggressore è ora braccato dai carabinieri che hanno già visionato le telecamere di videosorveglianza della zona. Il 33enne invece, da anni in Italia e residente a Ferrara, è stato prima soccorso da alcuni passanti e poi dal Suem 118.