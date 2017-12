Farmaci a domicilio per anziani e disabili: siglata l'intesa tra il Comune e FarmacieUnite

PONTE DI PIAVE Nelle scorse ore l'Amministrazione comunale di Ponte di Piave ha approvato un protocollo d'Intesa con l'associazione FarmacieUnite di Treviso finalizzato alla consegna domiciliare dei farmaci agli anziani di età superiore ai 75 anni e ai disabili in possesso di un'idonea certificazione.

Il Protocollo consentirà anche l'attivazione del servizio di revisione annuale a domicilio dell'armadietto dei farmaci: in particolare in accordo con le Farmacie (Medicatrix Eredi Moretto Snc di Ponte di Piave, Apoteca Speziale Farmacia comunale Levada, Busco, San Nicolò e Rossi Sirena Dott. Franco di Negrisia) è stata individuata, nell'ambito della “Giornata Internazionale della salute” la data del 7 aprile 2018 in cui il Farmacista si recherà al domicilio del richiedente (popolazione fragile e in politerapia) per effettuare tale servizio, previa prenotazione tramite l'Ufficio Servizi Sociali del Comune. “Si tratta – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – di un obiettivo a cui tengo in modo particolare: Ponte di Piave, aderente alla Rete Città Sane, è da sempre vicina alle esigenze della popolazione e per questo desidero ringraziare il Dott. Franco Gariboldi Muschietti – Presidente di Farmacie Unite – che ha subito appoggiato l'iniziativa dell'Amministrazione comunale. Facendo squadra abbiamo potuto concretizzare il principio di sussidiarietà, dando vita ad una rete capace di fornire un servizio fondamentale soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.” “Oggi, grazie alla collaborazione con Farmacie Unite, ha dichiarato l'Assessore ai Servizi Sociali Sante Morici – diamo un aiuto agli anziani, che rivolgendosi ai nostri Servizi Sociali possono usufruire di questo ulteriore servizio”. “FarmacieUnite, ha dichiarato il Presidente Dott. Franco Gariboldi Muschietti – è da sempre attenta alla salute dei cittadini; il protocollo siglato con l'amministrazione comunale di Ponte di Piave rappresenta un valore aggiunto, andando a implementare una serie di servizi che le farmacie erogano sul territorio, consolidando il rapporto fiduciario con la figura del farmacista”.