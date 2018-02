Il Treviso si riprende la gestione del Tenni: firmato l'accordo con il Comune

TREVISO Via libera all'accordo tra la società Treviso Calcio e l'amministrazione comunale per la gestione dello stadio Omobono Tenni. La concessione, firmata nella mattinata di lunedì 12 febbraio, prevede l'utilizzo per cinque anni dello stadio da parte della società e in cambio la realizzazione, da parte del club calcistico, di interventi per un importo complessivo pari a trecentomila euro nello stesso periodo di tempo.

Il primo anno, in particolare, il Comune ha chiesto alla società di intervenire con opere che riguardino soprattutto l'agibilità della struttura. Gli interventi principali riguarderanno la manutenzione straordinaria del campo di gioco, delle torri - faro, del sistema antincendio e di sicurezza, l'attivazione di un sistema antipiccione per la tribuna centrale, opere e interventi di manutenzione straordinaria per gli spogliatoi e la sistemazione della recinzione est della cancellata. L'affidamento dello stadio al Treviso Calcio arriva dopo che l'amministrazione aveva emesso nei mesi scorsi due bandi pubblici entrambi andati deserti. "Un accordo importante che ci consente di dare futuro a una struttura sportiva di questa città - commenta l'assessore allo sport Ofelio Michielan - ora la società ha 60 giorni di tempo per fornirci il cronoprogramma degli interventi e tutte le garanzie finanziarie previsti dall'accordo".