Ulss: i lavoratori del centro unico prenotazioni approvano l’accordo dei sindacati uniti

TREVISO Lunedì si è tenuta l’assemblea dei lavoratori del CUP Ulss in merito all’appalto per la gestione del servizio di prenotazione, convocata unitariamente per informare i dipendenti sugli sviluppi della trattativa. Il 99% dei lavoratori ha approvato l’accordo raggiunto dai sindacati. I punti dell’accordo prevedeno l'assunzione di tutti i lavoratori a tempo indeterminato con un'ora di solidarietà alla settimana per i lavoratori assunti prima del 2014 e la garanzia di 20 ore settimanali per i laboratori assunti post 2014. Inoltre l'accordo raggiunto permetterà di non applicare il job act per tutti oltre al diritto di precedenza ad essere richiamati (fino al 31 dicembre 2017) per i lavoratori a tempo determinato. Infine l'accordo impegna da parte dell’ULSS il ripristino delle ore di lavoro, ora ridotte, al fine di garantire la qualità del servizio.

“I lavoratori hanno approvato praticamente all’unanimità l’accordo raggiunto venerdì scorso da Cgil e Uil con l’Ulss e la Ati – afferma Marta Casarin di FP Cgil e Florio Michelin di FPL Uil – a testimonianza del fatto che quando si lavora per un obiettivo e si guarda al bene comune, i risultati ripagano sempre. Questo accordo è prima di tutto merito dell’unità dei lavoratori e della solidarietà, segno che il collettivo è sempre la via migliore. Non abbasseremo la guardia e siamo pronti a lavorare ancora, auspicandoci che i tempi di ripristino delle ore per i quali l’Ulss si è impegnata, siano celeri – prosegue Marta Casarin di FP Cgil – soprattutto, ci auguriamo che d’ora in poi, tutte le Amministrazione Pubbliche pongano sempre maggior attenzione nella costruzione dei bandi d’appalto al fine di evitare quanto accaduto in questo”.