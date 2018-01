Accordo storico tra Regione e carabinieri: stanziati fondi per un milione di euro

TREVISO La promozione di iniziative a sostegno dell’adeguamento infrastrutturale per il potenziamento della funzionalità dei presìdi territoriali dell’Arma: è questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa sottoscritto venerdì mattina a Palazzo Balbi, sede della Giunta della Regione del Veneto, dal Presidente della Regione, Luca Zaia, e dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette.

L’intesa disciplina le attività di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e la Regione Veneto per il rafforzamento di presìdi territoriali, funzionali a garantire la sicurezza e la legalità attraverso il loro adeguamento e miglioramento e l’utilizzo di nuove tecnologie. In particolare, nell’ambito delle azioni congiunte, l’Arma dei Carabinieri si impegna a elaborare proposte di interventi infrastrutturali di efficientamento di proprie caserme, strumentali all’accrescimento della funzionalità e dell’efficienza della propria attività di controllo a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e la Regione Veneto si impegna a valutarle verificando la fattibilità del sostegno regionale, sulla base delle risorse disponibili e della coerenza del progetto con le linee di finanziamento previste dalla legislazione regionale generale e di settore e con gli strumenti di programmazione finanziaria. Regione Veneto e Arma dei Carabinieri costituiranno un tavolo tecnico di coordinamento per programmare e concertare le iniziative necessarie al conseguimento degli obiettivi posti dal protocollo. “I Carabinieri, con le loro stazioni sul territorio e i loro uomini sulle strade – ha detto Zaia – sono per il Veneto e i veneti un insostituibile presidio di sicurezza e legalità. Con questo accordo, la nostra riconoscenza acquisisce concretezza. Dove ci sono i Carabinieri, la Regione, con ogni mezzo possibile, è al loro fianco”. “Quello odierno è un importante protocollo, che consentirà grazie al sostegno della Regione Veneto – ha affermato il Comandante Generale Tullio Del Sette – di ammodernare molte infrastrutture dell’Arma con lo scopo di potenziare il servizio a vantaggio dei cittadini”.