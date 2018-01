Mom e Trenitalia: il biglietto unico diventa realtà, progetto al via su tre nuove linee

TREVISO Per anni è stata solo un'agognata e complicata ipotesi ma, a partire dalle prossime settimane, è destinata a diventare una solida e concreta realtà. L'azienda trevigiana Mobilità di Marca ha infatti raggiunto, nelle scorse ore, un nuovo accordo con Trenitalia, dando vita al biglietto unico su tre nuove linee che attraversano la provincia di Treviso.

La formula che permette di viaggiare con un abbonamento Mom anche sui treni di Trenitalia era entrata in vigore già da alcuni anni sulla linea Treviso-Portogruaro ma finora non aveva mai preso davvero piede anche nel resto della Regione. Le due aziende di trasporti hanno però fatto sapere di aver raggiunto un importante accordo per estendere, in via sperimentale, la formula del biglietto unico a tre nuove linee: la Treviso-Castelfranco-Vicenza, la Castelfranco-Padova e infine la Treviso-Montebelluna. Si tratta di tre direttrici sempre affollate da migliaia di pendolari che spesso si sono trovati costretti a dover comprare nuovi biglietti, nonostante fossero già abbonati a Trenitalia o a Mom. Il nuovo accordo si rivolge esclusivamente ai possessori di un abbonamento Mom extraurbano: chiunque si trovi ad averlo potrà dai prossimi giorni utilizzare sia le corriere di mobilità di Marca sia i treni di Trenitalia. Tutti i dettagli della nuova offerta saranno spiegati giovedì 1 febbraio in una speciale conferenza negli uffici della Regione Veneto a Mestre, alla presenza dell'assessore ai trasporti della Regione, del direttore regionale di Trenitalia e del presidente di Mobilità di Marca.