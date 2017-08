Acquedotto, fognature e depuratori: i cantieri di Piave Servizi non vanno in vacanza

GAIARINE Nel comune di Gaiarine i primi lavori rientrano nel progetto di adeguamento del sistema fognario che convoglia i reflui all’impianto, che ha compreso anche la posa di una condotta di collegamento all’impianto consortile di Campomolino e di un nuovo sollevamento e di un tratto di fognatura in pressione in via Salvatoizza. L’importo dei lavori a base di gara è di circa 350mila euro. I secondi lavori prevedono invece di completare l'adduttrice fognaria principale in un tratto attualmente inesistente di via Salvatoizza. L’intervento di progetto consiste nella realizzazione di due brevi tratte di condotta di fognatura nera a gravità di collegamento alla rete esistente, nella realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento completo di organi elettromeccanici e di sistema di misurazione e nella realizzazione di un tratto di fognatura della lunghezza di circa 115 metri. In questo caso, l'importo dei lavori a base di gara è di circa 100mila euro.

VITTORIO VENETO - Concluse le opere di posa di nuova rete fognaria e sostituzione di condotte idriche in via Ai Mori, Borgo Vendran e Mascagni. L'opera prevedeva l'estensione della fognatura nera in Comune di Vittorio Veneto (secondo stralcio) e la ristrutturazione generale della rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione di condotte ammalorate (terzo stralcio, secondo lotto). L’importo complessivo del secondo lotto è di 250mila euro più Iva. Le opere interessano sia l’intervento relativo alla realizzazione di nuovi collettori fognari sia quello relativo alla sostituzione e al rifacimento di condotte di acquedotto. Il progetto è stato redatto, sentita anche l’Amministrazione comunale, nell’ottica del completamento e dell'estensione della rete di fognatura nera, dando priorità alle aree attualmente sprovviste del servizio e con l’inderogabile urgenza di separare i reflui civili dalle acque bianche al fine di tutelare i corpi idrici ora ricettori e il suolo. Le opere di acquedotto sono state invece ritenute prioritarie sulla base di valutazioni in merito alla vetustà delle condotte, anche in relazione alla frequenza di interventi di riparazione effettuati, in aree dove i contestuali lavori di realizzazione della fognatura nera, con numerose interferenze con la rete di acquedotto, avrebbero reso ancor più critica la consistenza della rete idrica stessa.