Addio ad Angelo Gatto, pittore e mosaicista castellano

CASTELFRANCO Il mondo dell'arte piange la scomparsa di Angelo Gatto. Si è spento ieri, 21 marzo - come riporta il Gazzettino di Treviso - all'età di 95 anni. Pittore, mosaicista e maestro d'arte, fondò nel 1986 la scuola d'arte Casa Barbarella. Una figura artistica della castellana riconosciuta in tutto il mondo. Nativo di Santa Cristina di Quinto, mise poi radici a Castelfranco. Classe 1922, fu prigioniero in campo di concentramento di Bergen Belsen. Tantissime le chiese e residenze private di tutto il veneto e non solo che portano anche la firma di Angelo Gatto.