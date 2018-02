Male incurabile, muore a 49 anni mamma di tre figli

CONEGLIANO Si è spenta a soli 49 anni sconfitta dal tumore. Addio a Annna Dalla Valle, insegnante coneglianese alla scuola media di Mareno, mamma di tre figli - Come riporta il Gazzettino di Treviso. Una donna molto impegnata in ambito sociale e parrocchiale nella sua comunità di Parè. Una malattia scoperta solo pochi mesi fa; il tumore alla testa, in fase già avanzata, non le ha lasciato scampo, nonstante le cure e le terapie. Lascia il marito Marco, i figli Leonardo, Andrea e Sofia, mamma Elsa e papà Luigi, il fratello Alberto con Federica e Damiano, il cognato Paolo con Marzia, Velia e Matteo, la suocera Bruna. Il funerale si celebrerà oggi, sabato 10 febbrario, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Fatima a Parè di Conegliano.