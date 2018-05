Addio a Candido Omiciuolo, storico sindacalista della Fiom trevigiana

TREVISO Sindacato in lutto per l'imporvvisa scomparsa di Candido Omciuolo, ex segretario della Fiom di Treviso e per un breve periodo segretario della Fiom Regionale Veneto. Trasmettiamo di seguito la nota del sindacato:

Stamane se n'è andato il nostro compagno e amico Candido Omiciuolo. La notizia ci è arrivata improvvisa, inaspettata e dolorosa come una pugnalata. Candido ha passato una vita nel nostro sindacato. Lavorava in Fiom nazionale dall'inizio del 2011, dopo essere stato segretario generale della Fiom di Treviso e, per un breve periodo, alla Fiom regionale Veneto. Per noi si occupava di telecomunicazioni, informatica, installazioni d'impianti, ascensori e sistema degli appalti; settori complicati, sottoposti in questi anni a continue ristrutturazioni e “frantumazioni organizzative”. Dove per rappresentare i bisogni dei lavoratori bisogna “inseguirli”, quasi “scovarli”, tanto sono sparsi sul territorio. Candido lo ha sempre fatto con caparbia pazienza e con quella forte mitezza che tutti gli hanno sempre riconosciuto e per cui le compagne e i compagni della Fiom lo vogliono ringraziare stringendosi in un abbraccio alla sua famiglia. Mancherà a tutti. FIOM Cgil