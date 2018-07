Male incurabile, si spegne mamma 49enne

CARBONERA Si è spenta mercoledì 11 luglio all'età di 49 anni Catia Stefanuto Rasera. Un male incurabile, scoperto soltanto due anni fa, che dopo una tenace battaglia non le ha lasciato via di scampo. L'imprenditrice lavorava - come riporta il quotidiano "La Tribuna di Treviso" - con la madre Fernanda alla Barbon Confezioni di Vascon di Carbonera. Lascia nel dolore il marito Michele Rasera, direttore generale della Contarina, i figli Francesco e Davide, la mamma Fernanda e le sorelle Monica, Paola e Lara. I funerali si sono tenuti questa mattina, sabato 14 luglio, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Vascon.