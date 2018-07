Addio all'imprenditore Dionisio Tomasi, fondò l'officina Venetadiesel

TREVISO Sabato 30 giugno è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Dionisio Tomasi, di anni 75. Dionisio aveva costruito tanto, grazie alla sua forza e alla sua immensa generosità nel lavoro e nella vita. Dionisio ha messo in luce le sue grandi capacità professionali, diventando il co-fondatore dell’officina di veicoli industriali Venetadiesel di Treviso, ceduta solo qualche anno fa per godersi la pensione. Aveva anche un grande attaccamento per il paese dove era nato e cresciuto. Proprio a Visnadello amava tornare per accudire la vecchia casa dei genitori e guardare quella terra che negli anni è costata tanta fatica ma che ha portato anche grandi risultati. Dionisio amava anche il mare, la pineta di Jesolo, gli amici di quei luoghi e i suoi compagni di grandi partite di bocce.

La notizia della morte lascia nel dolore la moglie Silvia, i figli Gianni, Fabio con Laura, Maristella con Simone, e gli amati nipoti Francesco, Pietro, Ludovica e Filippo. L’ultimo saluto a Dionisio verrà dato martedì 3 luglio, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Lancenigo, con partenza alle ore 10.10 dalla Casa dei Gelsi. Un rosario sarà recitato lunedì 2 luglio alle ore 18.30 nella cappellina della Chiesa.