Vittorio Veneto: addio a Don Giovanni Dan, ex direttore de "L'Azione"

VITTORIO VENETO Il 4 febbraio scorso, durante la notte, all’ospedale civile di Conegliano è mancato don Giovanni Dan, dopo un ricovero dalla casa di riposo “Immacolata di Lourdes”, dove risiedeva ormai da qualche tempo. Don Giovanni era nato nel 1926 a San Martino di Colle Umberto e fu ordinato sacerdote nel 1946 in cattedrale a Vittorio Veneto. Numerosi i servizi che ha svolto in diocesi nel corso della sua vita: dall’Ufficio diocesano di Catechesi sino all’impegno come assistente dell’Azione Cattolica diocesana.

Appassionato di giornalismo, dal 1965 al 1990 è stato direttore del settimanale diocesano L’Azione, imprimendo al giornale una significativa svolta, mentre dal 1995 al 2013 è stato anche direttore dell'emittente “Radio Palazzo Carli”. Dal 1984 al 2012 è stato delegato vescovile e direttore dell'Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Ha pubblicato anche diversi libri, tra i più noti: “L'Abbecedario della memoria. Sessant’anni da prete”, “L’abbecedario del buon umore” e “L’abbecedario della montagna”. Il funerale si terrà mercoledì 7 febbraio alle 15 nella chiesa di San Martino di Colle Umberto. Presiede il Vescovo mons. Corrado Pizziolo.