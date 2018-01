Paese, architetto 40enne stroncata da un male incurabile

PAESE Si è spenta domenica pomeriggio all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo una lunga battaglia contro la malattia. Il tumore ha tolto la vita di Elena Rossetto, architetto 40enne di Paese. Elena lavorava da diversi anni alla Dba Lab di viale Felissent - come riporta la "Tribuna di Treviso" - e nel 2015, era venuta a conoscenza della grave forma tumorale, attraverso a degli esami per l'idoneità alla donazione del sangue con l'Avis. Da Padova alla Svizzera e a Parigi per numerose cure specialistiche. Elena era molto vicina alla comunità dei Padri Carmelitani Scalzi di Treviso, dove amava aiutare le persone disabili del centro. Solo qualche mese fa si era sposata con Manuel Martignago, originario di Caonada di Montebelluna. Elena lascia il papà Egidio, mamma Marisa e la suocera Graziella. L'ultimo saluto a Elena si svolgerà giovedì alle 10 nella parrocchiale di Paese (Santo Rosario mercoledì alle 20).