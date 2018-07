Dieci giorni fa la maturità, Elia perde la vita tornando dalla cena di classe

CAERANO SAN MARCO E' l'ennesima strage della strada, di quelle che non vorremmo mai raccontare. La vita di Elia Cavarzan si è fermata contro un muro lungo la strada Castellana, a Montebelluna, la notte di ieri 13 luglio. Aveva 19 anni. Si era diplomato soltanto 10 giorni fa all'istituto Barsanti di Castelfranco - come riporta il Gazzettino di Treviso - e ieri notte stava tornando da Trebaseleghe, dove stava festeggiando l'ultima cena di classe con i suoi compagni di scuola.

Elia avrebbe voluto iscriversi all'università dopo il diploma di indirizzo meccanica, meccanotronica ed energia al Barsanti. Disponibile con tutti e sempre solare lo ricordano gli amici e i familiari. Molto impegnato nello studio e non solo, in quanto aiutava ben volentieri il papà Ennio, nell'azienda di carpenteria, così come lo zio Ferruccio, agricoltore. Il cordoglio dell'amministrazione di Caerano per una vita che si è spezzata troppo presto lasciando il vuoto in un'intera comunità.