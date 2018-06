Addio a Gelindo, storico titolare dell'autofficina Dotto di Zero Branco

ZERO BRANCO E' scomparso improvvisamente all'affetto dei suoi cari, Gelindo Dotto, all'età di 92 anni. Si è spento nella giornata di giovedì 28 giugno lo storico meccanico di Zero Branco, un vero e proprio mito in paese in quanto per oltre 40 anni e stato il titolare della omonima autofficina Dotto fino al raggiungimento della pensione. Coincidenza ha voluto che il giorno della scomparsa di Gelindo coincidesse con la data del compleanno della figlia più giovane, venuta a mancare il 30 aprile del 2016.

Si stringono in un ultimo abbraccio la moglie Cesarina, la figlia Luciana, i generi, i nipoti Matteo con Ivanna, Lisa con Gianluca, Marco con Linda e Nicola, il pronipote Leonardo e tutti i parenti. L'ultimo saluto a Gelindo si terrà nella Chiesa Santa Maria Assunta di Zero Branco, lunedì 2 luglio alle 10 (partenza corte dall'obitorio del cimitero alle 9.45). Il Santo rosario verrà recitato domenica 1 luglio alle 19 sempre in nella Chiesa Santa Maria Assunta.