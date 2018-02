Male incurabile, muore papà 47enne

ASOLO Addio a Gimmi Agnolin, artigiano 47enne di Asolo. Si è spento martedì pomeriggio - come riporta La tribuna di Treviso - dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. Gimmi, di professione artigiano, aveva scoperto il tumore incurabile due anni fa. La comunità di Casella d'Asolo piange la scomparsa di Gimmi, molto noto in paese. Lascia nel dolore la moglie Sabina, la figlia Sasha e i genitori. Non è ancora stata fissata la data del funerale, che si celebrerà nella chiesa di San Vito di Altivole alle 15 di venerdì.