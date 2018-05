Lutto a Cornuda, mamma di 42 anni stroncata da un male incurabile

CORNUDA Domani alle 15.30, nella chiesa arcipretale di Cornuda, l'ultimo saluto a Marianna Pagotto. La comunità di Cornuda piange la giovane mamma di quattro figli. Si è spenta all'età di 42 anni all'ospedale di Castelfranco - come riporta la Tribuna di Treviso. Un male incurabile e una battaglia contro quella malattia che non gli ha lasciato scampo. Marianna lascia il marito Mauro Bordin, quattro figli, la mamma Franca, i suoceri e i parenti tutti. Oggi. giovedì, alle 18 il santo rosario per Marianna sempre nella chiesa di Cornuda.