Cison piange Matteo Buffon, sconfitto dal male a 40 anni

CISON DI VALMARINO Tragica scomparsa a Cison di Valmarino. Si è spento oggi, 14 marzo, all'età di 40 anni, Matteo Buffon. A portarlo via un male che ha cercato di combattere per tutta la vita, ma che purtroppo non gli ha lasciato via di guarigione. Grande studioso di antropologia, storia e filosofia, era laureato in archeologia e conservazione dei beni culturali all'università di Bologna. Persona molto nota in tutto il paese, in quanto aveva collaborato in passato a delle attività con le scuole elementari di Cison.

Lascia nel dolore la mamma Maria e l'intera comunità di Cison di Valmarino. Venerdì 16 marzo, alle 15, l'ultimo saluto a Matteo, nella sua casa a Cison, in via San Francesco 2. Matteo proseguirà poi per la cremazione. Le offerte raccolte verranno devolute alla ricerca e associazioni umanitarie.