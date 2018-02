Addio a Paolo Tacchi, è stato preside del "Filippin" ed assessore ad Asolo

ASOLO Si è spento questa mattina all'età di 71 anni Paolo Tacchi. E' stato professore di Chimica ai Licei "Filippin" di Paderno del Grappa di cui è stato Preside sino al 2008. Per molti anni è stato consigliere comunale e poi, dal 1992 al 1995, assessore ai Lavori Pubblici della città di Asolo. Da qualche anno gli era stato diagnosticato un tumore che gli aveva permesso inizialmente di continuare a lavorare, ma un peggioramento avvenuto solamente negli ultimi sei mesi non gli ha dato via di guarigione.

Dopo essersi laureato in Chimica all'università di Padova ha dedicato la sua vita a servizio dell'educazione e della relazione tra i popoli. Nel 2006 è stato governatore del Distretto Lions 108 Ta2. Capo Scout nell'AGESCI e poi nel MASCI. "E' stato un esempio di umanità e di generosità, dimostrando sempre un attaccamento forte e un amore incondizionato verso la nostra città. - afferma il sindaco di Asolo Mauro Migliorini - A nome della Città e di tutta l'Amministrazione Comunale, esprimo ai familiari sentimenti di cordoglio". I funerali avranno luogo martedì 27, alle 15, nella chiesa di Paderno del Grappa.