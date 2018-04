Lutto a Borso, tumore stronca mamma e dottoressa 42enne

BORSO DEL GRAPPA Lavorava come medico del Suem118 a Crespano, ma residente a Borso del Grappa. Addio a Paula Claudia Cilb, dottoressa e mamma di 42 anni. E' morta ieri mattina - come riporta il "Gazzettino di Treviso" - a causa di un tumore scoperto due anni fa, il quale non gli ha lasciato scampo. Lascia il marito Ugo, il figlio di 11 anni e la mamma Ica. Nel dolore anche i colleghi del Suem118 che la ricordano come un bravo medico e una donna sensibile. L'ultimo saluto sarà celebrato lunedì alle 16 nella chiesa parrocchiale di Borso del Grappa per poi essere tumulata nel cimitero di Crespano.