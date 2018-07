Addio a Roberto "Raggio" Giraudi, anima dei Lobster basket

TREVISO Sulla sua foto profilo di Facebook una schiacciata di Michael Jordan. Per tutti in campo era "Raggio" e la sua passione era il basket. Si è spento, dopo una battaglia contro un male incurabile, all'età di 50 anni Roberto Giraudi: un cancro al cervello che purtroppo non gli ha lasciato via di guarigione. Classe 1968, aveva frequentato l'ITC Astori di Mogliano e nella vita lavorava come rappresentante per una multinazionale. Grandissimo sportivo, era l'anima dei Lobster Basket, squadra di pallacanestro in CSI: molti gli amici e i compagni di squadra di una vita che ora piangono la sua scomparsa.

"Avevo circa 10-11 anni quando ti ho visto la prima volta giocare. pura energia e grinta, sempre positivo ed allegro, con il tuo fantastico semigancio...Ti ho ritrovato dopo 30 anni da allenatore e non eri cambiato, sempre la stessa positività. Eri te in realtà l'allenatore, quello che dava equilibrio e calma alla squadra. Grazie veramente di tutto per quello che ci hai dato e ci hai lasciato".

"Nella foto uno degli anni più belli (non l'unico) passati assieme....Raggio non ti dimenticheremo".