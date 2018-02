Una lunga lotta contro il cancro, si spegne insegnante d'arte

TREVISO Combatteva da quasi 10 anni contro il cancro, ma la malattia l'ha sconfitta. Si è spenta all'età di 57 anni Valeria Manfren, insegnante di storia dell'arte alle scuole medie di Ponzano - come riporta il Gazzettino di Treviso. Era molto conosciuta in Città in quanto aveva insegnato in diversi istituti del capoluogo. Una malattia diagnosticata nel 2009 che Valeria ha cercato di combattere in ogni modo con radio e chemioterapie. Nell'ultimo anno il cancro si è fatto sentire con più forza costringendola ad abbandonare il lavoro. Addolorati ne danno il triste annuncio il marito Maurizio, il figlio Alessandro con Elena, il fratello Attilio, la sorella Lionella, le cognate, i cognati, i nipoti e le amiche uniti ai parenti. Il funerale si terrà sabato 10 febbraio alle 10.45 nella chiesa parrocchiale San Pelajo di Treviso. Venerdì alle 19,30 sarà recitato il Santo Rosario sempre nella chiesa parrocchiale San Pelajo.