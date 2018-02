"Addolciamo l'autismo", un laboratorio di cucina all'open day del Gris

MOGLIANO Si chiama "Addolciamo l'autismo" ed è la particolare giornata che si è svolta sabato 10 febbraio all'open day dell'istituto Gris di Mogliano. Un dolce momento per scoprire da vicino il laboratorio che gli ospiti della struttura hanno pensato per promuovere il gruppo "Addolciamo l'autismo". Dalle 10 alle 13 le mani dei provetti pasticceri hanno preparato biscotti e dolci per i moltissimi visitatori. "Un'occasione importante per dare un futuro lavorativo ai nostri ragazzi autistici" - ci spiega la vice presidente dell'Onlus ANGSA (associazione nazionale genitori soggetti autistici) di Treviso, Stefania Ruggiero.