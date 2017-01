Adesca una 17enne su Netlog e si fa inviare foto e video hard: se la cava con due anni

TREVISO Adesca una 17enne su Netlog spacciandosi per un suo coetaneo e poi la convince a inviargli foto e video a luci rosse. Finito a processo per rispondere di una lunga serie di accuse, dalla violenza sessuale alla detenzione di materiale pornografico passando per la pornografia minorile, l'estorsione e le ingiurie (reato ormai depenalizzato), un 44enne ligure, difeso dall'avvocato Federico Vianelli, se l'è cavata con un patteggiamento a due anni di reclusione grazie a un accordo risarcitorio raggiunto con la vittima, una 17enne trevigiana, che si era costituita parte civile con l'avvocato Cristiano Biadene.

Tutto ha inizio il primo giugno 2010 quando l'imputato, che si era iscritto sul social network Netlog dicendo di avere 17anni, ha contattato la giovane iniziando un'amicizia virtuale che presto si sarebbe trasformata in qualcosa di più. L'uomo, ottenuta la fiducia della giovane vittima, l'avrebbe convinta a inviargli foto hard e successivamente anche video in cui la 17enne compiva atti sessuali con oggetti. Frame a luci rosse ai quali il 44enne avrebbe assistito anche attraverso delle videochiamate.

Col passare dei mesi la 17enne avrebbe iniziato a dire di no a quelle continue richieste a sfondo sessuale e per tutta risposta sarebbe vittima di un'estorsione dall'uomo il quale l'avrebbe minacciata di divulgare le foto e i video e di informare delle sue performance i genitori se non avesse continuato a inviare quel materiale a luci rosse. Inoltre sarebbe pure arrivato a insultare pesantemente la giovanissima sempre attraverso le chat di Netlog. Insulti che spinsero la 17enne a denunciare tutto e a far scattare l'inchiesta della Procura di Venezia, competente per questo tipo di reati.