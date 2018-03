"Adotta un alpino": le Penne Nere fanno visita agli studenti della Marca

VITTORIO VENETO Venerdì mattina con la scuola primaria Ugo Foscolo, sabato 17 con le scuole Nazario Sauro, Giovanni Pascoli a Vittorio Veneto e le tre scuole primarie di Cordignano, Villa di Villa e Pinidello, verrà siglato con un riconoscimento donato dai bambini ai gruppi alpini di Cozzuolo, Vittorio Centro, San Giacomo e Cordignano il progetto “Adotta un alpino”.

Gli alunni che hanno avuto modo di conoscere un po’ di mondo alpino attraverso degli incontri, hanno preparato tutti un lavoretto che richiama il simbolo degli alpini, il cappello. Le piccole cerimonie di “adozione”, con la consegna dei lavori e la presenza dei cori sezionali , preparando il Raduno Triveneto del Centenario del prossimo giugno 2018, diventano per i ragazzi un modo per dialogare e conoscere l’attività delle varie delegazioni della sezione Ana, dalla solidarietà all’impegno civile, al canto. Venerdì mattina alla scuola Foscolo erano presenti il gruppo Cozzuolo con il coro alpino Col di Lana. Nella giornata di sabato invece, alla scuola Nazario Sauro, il gruppo di San Giacomo e il coro Ana e alla scuola Giovanni Pascoli con il gruppo Città e il coro alpino Col di Lana. A Cordignano alle 8.15, a Villa di Villa alle 10.45, e al Pinidello alle 9.15 saranno di scena il coro Mesulano e gli alpini del gruppo di Cordignano. Una grande festa nelle scuole per far conoscere ai giovani studenti di Marca il mondo delle penne nere più da vicino.