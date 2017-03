Adunata 2017, ecco il piano di Mom: biglietto unico, bus navetta e hub alle Stiore

TREVISO I servizi straordinari per la gestione del trasporto pubblico durante l’Adunata del Piave sono il frutto dell’intesa tra MoM, Mobilità di Marca Spa, COA e Regione del Veneto, che comparteciperà alla spesa straordinaria per il 65%. L’accordo prevede la realizzazione di oltre 60 mila chilometri aggiuntivi: si stima un impiego straordinario di 130 autisti (cui si aggiunge il personale a terra) e 95 mezzi in ambito urbano.

BIGLIETTO UNICO Per i visitatori dell’Adunata, il COA predisporrà un biglietto unico che, dall’11 al 14 Maggio 2017, consentirà di viaggiare su tutte le linee del trasporto urbano e sub urbano di Treviso, senza limitazioni e ad un costo forfettario.

HUB MERCATO ORTOFRUTTICOLO Nel parcheggio antistante il Mercato Ortofrutticolo, in zona Stiore, sarà allestita l’autostazione provvisoria. Sarà montata una grande tensostruttura all’interno della quale i passeggeri potranno attendere gli autobus e sarà possibile acquistare i titoli di viaggio.

Giovedì 11 Maggio 2017. Prolungamento dei servizio urbano fino alle ore 24: le 13 linee seguiranno il percorso regolare, fatto salvo per il tratto che attraversa il centro storico (le linee 1-3-7-10 che lo attraversano, saranno infatti deviate già dalla settimana antecedente lungo la circonvallazione esterna, per consentire l’allestimento delle strutture mobili nelle piazze).

Dalle ore 24.00, l’autostazione di via Lungo Sile Mattei sarà chiusa: da questo momento il capolinea di tutti i servizi extraurbani (21 linee extraurbane) sarà trasferito all’HUB allestito nel piazzale antistante il Mercato Ortofrutticolo.

Va ricordato che nel periodo dell’Adunata le scuole cittadine resteranno chiuse, quindi saranno sospesi i servizi scolastici cittadini dall’11 al 15 Maggio.

Da Venerdì 12 Maggio a Domenica 14 Maggio 2017. Dalle ore 5.30 del mattino di Venerdì 12 Maggio, tutte le 13 linee del servizio urbano modificheranno il proprio percorso (cfr. mappa allegata) attestandosi all’esterno dell’area off limits del centro cittadino e 21 linee extraurbane avranno come capolinea l’HUB al Mercato Ortofrutticolo. Le linee urbane (ad eccezione della Linea 8) circoleranno tutta la notte del Venerdì 12 Maggio (fino alle 2 del mattino di Sabato 13) e tutta la notte del Sabato 13 Maggio (fino alle 2 del mattino di Domenica 14); Domenica 14 Maggio il servizio serale sarà prolungato fino alle ore 22.00.

Sarà in funzione il servizio di navetta circolare che dall’HUB al Mercato Ortofrutticolo porterà la clientela verso il centro, ma anche verso Stazione FS e Ospedale Regionale. La navetta, linea gialla, avrà frequenza stimabile di 15 minuti circa, e sarà in funzione:

- dalle ore 6.00 di Venerdì 12 Maggio alle ore 2.00 di Sabato 13 Maggio;

- dalle ore 6.00 di Sabato 13 Maggio alle ore 2 di Domenica 14 Maggio;

- dalle ore 6.00 di Domenica 14 Maggio alle ore 22.00.

I clienti MoM muniti di un abbonamento che preveda un tratto di viaggio in centro cittadino, potranno usufruire della linea gialla senza costi aggiuntivi. Per tutti gli altri, il costo per la singola corsa è equiparato alla corsa urbana. Gli alpini, in alternativa, potranno munirsi del biglietto unico per l’Adunata.

Da Venerdì 12 a Domenica 14 Maggio, spetterà alla nuova Sala Controllo Esercizio, situata nella sede MoM di Piazzale Duca D’Aosta, monitorare in tempo reale il flusso del trasporto pubblico (controllando tutti i mezzi attraverso il sistema satellitare AVM). Questo consentirà di dislocare corse di supporto lungo le direttrici più utilizzate per il collegamento tra parcheggi scambiatori/aree di accampamento verso il centro città, intensificando la presenza delle corse bis in base all’effettiva richiesta. Da venerdì pomeriggio a domenica sera, sarà a disposizione una squadra aggiuntiva di autisti e mezzi per trasportare le 30 mila persone già oggi attestate come presenze nelle tendopoli.

Presumibilmente, l’autostazione di Lungo Sile Mattei tornerà alla sua normale operatività dalla mezzanotte di Domenica 14 Maggio 2017. In caso di esigenze straordinarie, ovvero nel caso che l’HUB del Mercato Ortofrutticolo non sia raggiungibile, è pronto lo scenario di emergenza che vedrebbe la messa in funzione degli HUB passeggeri (in zona Fiera e zona Carità di Villorba).

La biglietteria centrale MoM resterà aperta con il seguente orario: Giovedì 11 Maggio dalle 7 alle 19; Venerdì 12 e Sabato 13 Maggio dalle 6 alle 21 e Domenica 14 Maggio dalle 6 alle 15. Nei pressi della biglietteria sarà allestito un punto “MoM informa” che potrà fornire informazioni utili ai clienti.