Adunata Nazionale degli Alpini: il Comune di Treviso e il Coa premiano i giovani volontari

TREVISO Eleonora Barro, Angelica de Zen, Edoardo Camerotto, Luisa Evita Ambrosin. Sono quattro degli otto ragazzi che hanno partecipato al bando promosso dall'amministrazione comunale di Treviso per coinvolgere giovani volontari in occasione della 90° Adunata Nazionale degli alpini. L'avviso era rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni che hanno prestato servizio ai gazebo informativi, alle mostre, a supporto della segreteria del COA e infine nelle cerimonie del grande raduno alpino. Nel pomeriggio di mercoledì i partecipanti hanno ricevuto un attestato da parte dell'ammninistrazione comunale, per la quale era presente l'assessore alla partecipazione Liana Manfio, e del COA rappresentato da Raffaele Panno, presidente della sezione Ana di Treviso.

