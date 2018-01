Aspettando il raduno alpino triveneto con "Parole attorno al fuoco"

VITTORIO VENETO Domenica 7 gennaio alle ore 16 nell’Aula Magna del Seminario Vescovile in largo del Seminario, adiacente piazza Giovanni Paolo I a Ceneda, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso letterario nazionale "Parole attorno al fuoco" promosso tradizionalmente dalla sezione Ana di Treviso e dal gruppo Alpini di Arcade, e giunto alla 23.ma edizione. Quest'anno però la manifestazione rientra nelle iniziative di "Aspettando il Raduno Triveneto del Centenario” con il patrocinio del Coat, il comitato organizzatore dell’adunata del 3. Raggruppamento che si svolgerà dal 15 al 17 giugno 2018 a Vittorio Veneto. E pertanto il concorso letterario dopo Treviso, rimane itinerante: sarà il primo evento dell'anno 2018 in vista dell'Adunata Triveneta di giugno, detta del Centenario.

Saranno premiati i migliori tra i 60 lavori pervenuti al Gruppo Alpini Arcade da ogni parte d’Italia e sottoposti al vaglio in assoluto anonimato di una attenta e qualificata giuria composta dal presidente Giovanni Lugaresi, da Luigino Bravin, Elena Domeneghetti, Emilio Gallina, Giuseppe Guizzo, Giustina Polon, Laura Pozzebon, Anna Rossit Tantino, e Nicola Stefani. Il comitato organizzatore del Premio nazionale “parole attorno al fuoco” composto da Presidente Stefano Barbon, Raffaele Panno Raffale (Pres. Sezione Treviso) Rolando Migotto Rolando, capogruppo Alpini di Arcade, Cleto Barbon, Florindo Cecconato, Paolo Giorgio Carniel, Enrico De Marchi, Valerio Mazzero, Andrea Scandiuzzi, Ivano Tesser e Antonio Zanatta, hanno ritenuto importante questa XXIII Edizione per la presenza di diversi nuovi partecipanti al concorso.

In particolare tra le new entry si segnala la partecipazione della Classe III B della Scuola Secondaria di Primo Grado di Auronzo di Cadore (BL). Una presenza che è stata per il Comitato stimolo per intraprendere in futuro per il concorso un filone dedicato alle scuole italiane, al fine di coinvolgere gli studenti alla scrittura e a sensibilizzarli alla montagna e ai valori alpini, temi del concorso nazionale. A tutti i segnalati e ai vincitori sarà consegnata una targa riconoscimento. Ai vincitori anche una somma in denaro, che secondo regolamento dovrà essere devoluta in beneficenza a enti o associazioni di loro gradimento. La cerimonia sarà accompagnata dal Coro Vittorio Veneto, e la presentazione della serata alla voce delle nostre adunate, l’appassionato Nicola Stefani, avvocato alpino. Il racconto vincitore sarà letto interamente da Susanna Calesso e Fabiana Zanini.