Adunata 2017, il piano della viabilità: il centro storico sarà una grande isola pedonale

TREVISO In occasione della 90^ Adunata Nazionale Alpini, che si terrà da Venerdì 12 maggio sino a Domenica 14 maggio 2017, la viabilità di Treviso sarà oggetto di alcune modifiche. Il Centro Storico della città, delimitato dalle mura cittadine, diventerà “un’isola pedonale” in grado di accogliere le migliaia di persone previste per l’evento. Considerati gli innumerevoli eventi nel Centro Storico e il numero di visitatori e partecipanti all’evento il traffico ordinario nel Centro Storico sarà oggettivamente impossibile, se non in determinate fasce orarie notturne e solo per gli autorizzati. Sin da giovedì 11 maggio, la città verrà chiusa al traffico ad aree concentriche sempre più vaste. Nell’ambito del piano di viabilità sono state previste tre fasi di chiusura: 1° fase Zona Rossa, 2° fase zona Arancione, 3° Fase zona Blu, come da planimetria.

Lungo i perimetri della varie aree verranno predisposti dei varchi presidiati da personale ANA, Protezione Civile e da personale della Polizia Locale. Ai predetti varchi potranno transitare con il proprio veicolo residenti e chi per ragioni di servizio o lavorative , dovrà accedere all’interno della aree. Si chiede a tutti di limitare l’uso dell’automobile nei giorni dell’Adunata. L’Evento è una grande festa e la situazione straordinaria porterà ovviamente dei disagi. Disagi che con la collaborazione di tutti i cittadini potranno però essere contenuti.

CRONO CHIUSURE

GIOVEDI’ - 11 maggio 2017 dalle ore 13,00

FASE 1 – chiusura Zona ROSSA - CENTRO STORICO

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 13,00 di giovedì 11/05/17 sino a domenica 14/05/17 o cessate esigenze.

DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 13,00 di giovedì 11/05/17 sino a domenica 14/05/17 o cessate esigenze, eccetto veicoli autorizzati.

Conseguentemente, ai varchi di accesso al Centro Storico vengono disposte le opportune chiusure e deviazioni veicolari. Tutti gli accessi saranno presidiati da personale ANA, Polizia Locale, etc. L’anello PUT rimarrà comunque percorribile sino alla successiva chiusura Zona ARANCIONE, delle ore 16,00. La stazione bus di via Lungo Sile Mattei rimarrà attiva sino alle ore 24,00.

GIOVEDI’ - 11 maggio 2017 dalle ore 16,00

FASE 2 - chiusura Zona ARANCIONE – chiusura ANELLO PUT

DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 16,00 di giovedì 11/05/17 sino a domenica 14/05/17 o cessate esigenze, eccetto veicoli autorizzati.

Transito regolare su viale della Repubblica (Strada Ovest), con collegamenti viari tra zona Sud - Ovest tramite Tangenziale (S.R. 53) e tra zona Nord - Est tramite via Ellero , Brigata Treviso, viale Brigata Marche, via Zanella in direzione quartiere

VENERDI’ - 12 maggio 2017 dalle ore 07,00

STESSE LIMITAZIONI PER SABATO 13/5/2017 E DOMENICA 14/05/2017

FASE 3 - chiusura Zona BLU

DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 07,00 di venerdì 12/05/17 sino a domenica 14/05/17 o cessate esigenze, eccetto veicoli autorizzati.

(a seconda delle esigenze derivanti dalla situazione del traffico, l’orario potrà essere posticipato o anticipato.) Transito regolare su viale della Repubblica (Strada Ovest), con collegamenti con collegamenti viari zona Sud - Ovest tramite Tangenziale (S.R. 53), zona Nord – Est tramite V.le della Repubblica / v.le Felissent (Rotatoria comune di Villorba), via Cal di Breda, via Ghirlanda, Lancenigo (Casello autostradale Tv – Nord). Garantita accessibilità Ospedale Regionale Cà Foncello dalla tangenziale. Da venerdì saranno attivate dalla Soc. MOM due aree interscambio (stazioni temporanee) per le linee Urbane e Extraurbane collegate con una “navetta” anche all’Ospedale in : Piazzale Mercato Ortofrutticolo e via Leonardo Da Vinci (zona Fiera)