Adunata Alpini del Triveneto 2018: a Vittorio Veneto si parla già di organizzazione

VITTORIO VENETO Mentre fervono le attività per l’Adunata nazionale del Piave nella quale è impegnata a fondo anche la Sezione di Vittorio Veneto con le consorelle trevigiane, non si poteva dimenticare che la Sezione stessa ha l’onere e l’onore di organizzare ed ospitare l’Adunata degli Alpini del Triveneto in occasione del centenario della fine della Grande Guerra nel 2018.

Il Raduno alpino del Triveneto sarà il 16 e 17 giugno 2018, con decine di migliaia di Penne Nere pronte ad invadere la Città della Vittoria e scrivere un’altra pagina importante di storia di Vittorio Veneto.

E’ stato così costituito nei giorni scorsi il C.O.A.T. (Comitato Organizzatore Adunata Triveneto), il cui organigramma è stato approvato ufficialmente dal Consiglio Direttivo della Sezione. Sarà presieduto dal Presidente Francesco Introvigne. Vice presidente esecutivo sarà Roldano De Biasi, e il generale Renato Genovese (presidente del C.O.A. dell’Adunata Nazionale di Trento 2018) nel ruolo di consulente alla presidenza.

Quindi una serie di professionalità che dovranno seguire tutto il progetto: dalla segreteria ai rapporti esterni, dal controllo della gestione finanziaria alla logistica e organizzazione dei vari eventi che precederanno il raduno e per le due giornate dell’Adunata, dagli affari legali alla comunicazione e marketing.

Un gruppo di lavoro piuttosto ristretto che dovrà coordinare tuttavia un centinaio di volontari dei vari Gruppi che hanno già dato da tempo la loro disponibilità per la riuscita della manifestazione. Il C.O.A.T., fino ai giorni dell’adunata, si riunirà settimanalmente nella sede della Sezione in Viale Trento e Trieste, per puntuali la pianificazione dell’evento in tutti i suoi risvolti.